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Омское УФАС возбудило дело в отношении крупного банка

Рекламировали без разрешения. Омское УФАС возбудило дело в отношении крупного банка

27 февраля 2024, 12:47
Фото: 1MI

Омское УФАС возбудило дело в отношении крупного банка

В действиях АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» обнаружили нарушение закона «О рекламе».

О нарушении банка сообщил получатель незаконно отправленной рекламы. Оказалось, что АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» прислал ему смс с рекламным текстом без предварительного согласия.

Такие действия компании нарушают действующий в России закон «О рекламе». Согласно ему, распространять такого рода информацию можно только после согласия получателя. Кроме того, организация должна позаботиться о том, чтобы суметь подтвердить наличие этого согласия.

В сообщении, которое получил заявитель, были также прописаны условия некой финансовой услуги, а это способно ввести человека в заблуждение, сообщили в пресс-службе УФАС Омской области. Если нарушение все-таки будет подтверждено, банк привлекут к ответственности в соответствии с КоАП РФ.

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#Реклама#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Нарушитель#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Незаконная реклама
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