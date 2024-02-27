Рекламировали без разрешения. Омское УФАС возбудило дело в отношении крупного банка

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
О нарушении банка сообщил получатель незаконно отправленной рекламы. Оказалось, что АО «Азиатско-Тихоокеанский банк» прислал ему смс с рекламным текстом без предварительного согласия.
Такие действия компании нарушают действующий в России закон «О рекламе». Согласно ему, распространять такого рода информацию можно только после согласия получателя. Кроме того, организация должна позаботиться о том, чтобы суметь подтвердить наличие этого согласия.
В сообщении, которое получил заявитель, были также прописаны условия некой финансовой услуги, а это способно ввести человека в заблуждение, сообщили в пресс-службе УФАС Омской области. Если нарушение все-таки будет подтверждено, банк привлекут к ответственности в соответствии с КоАП РФ.