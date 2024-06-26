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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

иллюстрация

По заслугам. В Омске банку всучили штраф за сомнительную смс-рекламу

26 июня 2024, 12:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске банк получил штраф за сомнительную смс-рекламу

Оказалось, что банковская организация уже попадала во внимание УФАС.

В омском УФАС рассказали о спорной ситуации с ООО «ХКФ банк». Компания нарушила закон о рекламе. Подробностями поделились в пресс-центре ведомства. С жалобой к антимонопольщикам обратилась омичка. Ее крайне не устроила смс-реклама кредита ХКФ банка.

«Рекламные сообщения содержали привлекательную для потребителя информацию. Банк обещал сниженные ставки и возврат процентов по кредиту», — рассказали в УФАС.

Однако в смс-рекламе не было всех условий предоставления финансовой услуги. Таким образом банк мог вводить в заблуждение людей. Представители УФАС признали рекламу банка ненадлежащей, было возбуждено административное дело.

Оказалось, что это не первый раз, когда ХКФ банк нарушает закон о рекламе. По итогу банковскую организацию оштрафовали на 200 тыс рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Реклама#Омск#УФАС#Штраф#Незаконная реклама
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