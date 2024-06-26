По заслугам. В Омске банку всучили штраф за сомнительную смс-рекламу

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В омском УФАС рассказали о спорной ситуации с ООО «ХКФ банк». Компания нарушила закон о рекламе. Подробностями поделились в пресс-центре ведомства. С жалобой к антимонопольщикам обратилась омичка. Ее крайне не устроила смс-реклама кредита ХКФ банка.
«Рекламные сообщения содержали привлекательную для потребителя информацию. Банк обещал сниженные ставки и возврат процентов по кредиту», — рассказали в УФАС.
Однако в смс-рекламе не было всех условий предоставления финансовой услуги. Таким образом банк мог вводить в заблуждение людей. Представители УФАС признали рекламу банка ненадлежащей, было возбуждено административное дело.
Оказалось, что это не первый раз, когда ХКФ банк нарушает закон о рекламе. По итогу банковскую организацию оштрафовали на 200 тыс рублей.