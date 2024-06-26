По заслугам. В Омске банку всучили штраф за сомнительную смс-рекламу

В омском УФАС рассказали о спорной ситуации с ООО «ХКФ банк». Компания нарушила закон о рекламе. Подробностями поделились в пресс-центре ведомства. С жалобой к антимонопольщикам обратилась омичка. Ее крайне не устроила смс-реклама кредита ХКФ банка.