Были настойчивы. В омском УФАС из-за жалобы запустили проверку в отношении банка

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
В омском УФАС сообщили о возбуждении дела в отношении «АК Барс» Банка. С жалобой на работу компании обратился местный житель.
Он рассказал, что написал отказ от получения рекламы банка, однако сообщения продолжали поступать к нему на телефон. «АК Барс» предлагает потенциальному клиенту открыть накопительный счет.
По данному обращению антимонопольщики организовали проверку. Если сотрудники ведомства найдут нарушения, то банку грозит крупный штраф, рассказали в пресс-службе УФАС.
До этого Город55 писал о спорной ситуации с ООО «ХКФ банк». На рекламу компании также пожаловался один из жителей Омской области.