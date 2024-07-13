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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

иллюстрация

Были настойчивы. В омском УФАС из-за жалобы запустили проверку в отношении банка

13 июля 2024, 09:45
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском УФАС из-за жалобы запустили проверку в отношении одного из банков

Омич рассказал о назойливой смс-рекламе.

В омском УФАС сообщили о возбуждении дела в отношении «АК Барс» Банка. С жалобой на работу компании обратился местный житель.

Он рассказал, что написал отказ от получения рекламы банка, однако сообщения продолжали поступать к нему на телефон. «АК Барс» предлагает потенциальному клиенту открыть накопительный счет.

По данному обращению антимонопольщики организовали проверку. Если сотрудники ведомства найдут нарушения, то банку грозит крупный штраф, рассказали в пресс-службе УФАС.

До этого Город55 писал о спорной ситуации с ООО «ХКФ банк». На рекламу компании также пожаловался один из жителей Омской области.

По заслугам. В Омске банку всучили штраф за сомнительную смс-рекламу
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#Алина Ясинская#Реклама#Омск#Омская область#Россия#УФАС#Штраф#Банк#Новости#Незаконная реклама
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