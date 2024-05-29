Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе

Минфин представил на рассмотрение правительства пакет законопроектов, которые вносят изменения в закон о бюджете на 2024, 2025 и 2026 годы, а также Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки могут быть рассмотрены и приняты Госдумой в ходе весенней сессии и вступят в силу с 1 января 2025 года.