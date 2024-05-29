Пятиступенчатая шкала. Омичам объяснили, кого затронут изменения в налоговой системе

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Минфин представил на рассмотрение правительства пакет законопроектов, которые вносят изменения в закон о бюджете на 2024, 2025 и 2026 годы, а также Налоговый и Бюджетный кодексы. Поправки могут быть рассмотрены и приняты Госдумой в ходе весенней сессии и вступят в силу с 1 января 2025 года.
Итак, для россиян, которые зарабатывают менее 200 тысяч рублей в месяц, ставка НДФЛ останется прежней — 13%. А вот для тех, чей доход выше этой суммы, будет действовать прогрессивная шкала налогообложения. Это означает, что ставка НДФЛ будет зависеть от уровня дохода:
Важно отметить, что повышение ставки налога затронет только ту часть дохода, которая превышает 2,4 млн рублей. До этой суммы налог будет рассчитываться по стандартной ставке в 13%.
Что касается доходов от продажи объектов недвижимости, то ставка налога составит 13% до суммы в 2,4 млн рублей. Если доход превысит этот порог, то ставка налога составит 15%, без дальнейшего увеличения.
Министерство финансов называет это «совершенствованием налоговой системы». По словам представителей ведомства, изменения в налогообложении не затронут большинство граждан, а коснутся только 3,2% работающего населения, что составляет примерно два миллиона человек.
Также законом предусмотрены налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми, если душевой доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимума. Для таких семей ставка НДФЛ составит до 6%. При этом доходы участников СВО, полученные от участия в боевых действиях, не будут облагаться повышенным налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).