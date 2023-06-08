«Налоговая недостаточность». Как регионы России пострадали от упадка сбора НДФЛ

По мнению экономиста Дмитрия Потапенко, у поселка дела идут хорошо, так туда массово перерегистрируются компании. Место достаточно привлекательное из-за условий: ставки по НДС на десять лет, налоги на прибыль и имущество — 0%, страховые взносы за работников, уменьшенные в два раза (15% вместо 30%). Выручка резидентов при этом не должна быть выше 1 млрд рублей, а чистой прибыли может быть не больше 300 млн рублей.