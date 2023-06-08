«Налоговая недостаточность». Как регионы России пострадали от упадка сбора НДФЛ

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
В системе сбора НФДЛ произошли изменения, из-за чего под угрозой оказались базовые потребности населения, в том числе медицина, обучение и другие необходимые для жизни вещи. В связи с этим президент Владимир Путин подписан в конце мая определенный закон. Согласно ему, теперь деньги от уплаты НДФЛ незамедлительно распределяются по регионам.
Проблема возникла из-за задержки средств на уровне налоговых служб. Так, с начала этого года российское бизнес-сообщество оплачивает налоги единым налоговым платежом (ЕНП). Деньги перекидываются на единый налоговый счет (ЕНС), а потом распределяются по бюджетам — федеральному, региональным и местным. Вследствие этого регионы потеряли приличную сумму, пока ждали возврата средств.
По данным «Новых Известий», больше всего от нововведения пострадали Ингушетия (сокращение сборов НДФЛ на 36,8%), Калининградская область (36,2%) и Магаданская область (32%). Среди наиболее уязвимых стала и столица РФ — Москва (26,7%), замкнув десятку в рейтинге регионов.
Из-за длительного ожидания денег в ЕНС Ленинградская область взяла у Федерального казначейства займ на 5,9 млрд рублей. Госдолг региона за раз таким образом вырос до 12,7 млрд рублей (рост на 87%). Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что с доступностью бюджетных кредитов задолженность нескольких регионов дошла почти до предельной отметки в 100%.
«Безусловно, и общее экономическое положение сказывается. Сводить просадку поступлений в региональные бюджеты только к кассовым разрывам не стоит. Проблема есть, она оказывает влияние, но там, где такие сильные провалы — подозреваю, что есть и другие причины», — считает Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
В то же время пока регионы потихоньку скатываются в долговую яму, в одном месте дела идут в гору. Речь про поселок городского типа Сириус. Он находится в Адлеровском районе города Сочи. Это не отдельный субъект РФ, но налоговые поступления учитывает самостоятельно, обладая административной автономией. Здесь располагаются одноимённые образовательный центр и «Инновационный научно-технологический центр», которые предоставляют налоговые льготы предприятиям. По сути Сириус можно поставить в один ряд со «Сколково».
По мнению экономиста Дмитрия Потапенко, у поселка дела идут хорошо, так туда массово перерегистрируются компании. Место достаточно привлекательное из-за условий: ставки по НДС на десять лет, налоги на прибыль и имущество — 0%, страховые взносы за работников, уменьшенные в два раза (15% вместо 30%). Выручка резидентов при этом не должна быть выше 1 млрд рублей, а чистой прибыли может быть не больше 300 млн рублей.
При этом собранных средств с НДФЛ в остальных регионах достаточно мало, что очевидно не является хорошим показателем. В общем, динамика не самая радостная.