Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В омской полиции сообщили, что в больницу села Татарка Черлакского района была доставлена 39-летняя женщина с многочисленными переломами. У нее диагностировали переломы ребер, переломы обеих голеней, локтевого сустава, а также верхней и нижней челюстей.
Как стало известно, женщину жестоко избил ее 33-летний сожитель. Причины этого инцидента пока не ясны. Полицейские задержали мужчину. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и угон автомобиля.
В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Напомним, что ранее 35-летний омич жестоко избил свою 18-летнюю беременную жену из-за сломанной музыкальной колонки. Девушка скончалась на месте, а обвиняемый попытался скрыть следы преступления, перенеся тело в надворную постройку.