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Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

иллюстрация

Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу

26 июня 2024, 06:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омском селе Татарка мужчина сломал сожительнице руку, ребра и обе ноги

В селе Татарка Черлакского района 33-летний местный житель жестоко избил свою сожительницу. В результате обследования у женщины были обнаружены переломы ребер, обеих голеней, локтевого сустава, верхней и нижней челюстей.

В омской полиции сообщили, что в больницу села Татарка Черлакского района была доставлена 39-летняя женщина с многочисленными переломами. У нее диагностировали переломы ребер, переломы обеих голеней, локтевого сустава, а также верхней и нижней челюстей.

Как стало известно, женщину жестоко избил ее 33-летний сожитель. Причины этого инцидента пока не ясны. Полицейские задержали мужчину. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и угон автомобиля.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Напомним, что ранее 35-летний омич жестоко избил свою 18-летнюю беременную жену из-за сломанной музыкальной колонки. Девушка скончалась на месте, а обвиняемый попытался скрыть следы преступления, перенеся тело в надворную постройку.

Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женой
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