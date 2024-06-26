Не сосчитать переломов. Рецидивист из Омской области жестоко избил свою сожительницу

Как стало известно, женщину жестоко избил ее 33-летний сожитель. Причины этого инцидента пока не ясны. Полицейские задержали мужчину. Стоит отметить, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и угон автомобиля.