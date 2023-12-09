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Награды правительства

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Декабрь 2023
Владимир Путин наградил жителя Омской области медалью «Золотая звезда»
Награды удостоился гвардии сержант Ильяс Мухамедеев.
9 декабря 2023, 03:54
Август 2023
Хоценко поблагодарил омских строителей в преддверии их профессионального праздника
10 августа 2023, 10:35
Июнь 2023
Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области
6 июня 2023, 05:12
Март 2023
Губернатор отметил спонсоров призыва омичей на контрактную службу в период СВО
24 марта 2023, 06:30

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