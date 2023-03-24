Губернатор отметил спонсоров призыва омичей на контрактную службу в период СВО

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
На портале правовой информации опубликовали распоряжение правительства Омской области о «Награждении почетной грамотой». В документе отметили в том числе и тех, кто участвовал в организации и проведении мероприятий, связанных с призывом омичей на службу по контракту в период СВО.
Почетными грамотами наградят девять человек, занимающих руководящие должности. В списке кроме вполне ожидаемых фамилий есть те, чья работа связана с молодежью и детьми.
Среди награжденных:
Отметим, что месяцем ранее Александр Бурков также отметил почетными грамотами людей, причастных к частичной мобилизации. В списке награжденных тогда оказалось больше 20 человек, которые занимают руководящие посты в разных компаниях и организациях и заседают в органах законодательной власти.