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Губернатор отметил спонсоров призыва омичей на контрактную службу в период СВО

24 марта 2023, 06:30
Фото: 1MI
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В списке награжденных почетными грамотами девять человек.

На портале правовой информации опубликовали распоряжение правительства Омской области о «Награждении почетной грамотой». В документе отметили в том числе и тех, кто участвовал в организации и проведении мероприятий, связанных с призывом омичей на службу по контракту в период СВО.

Почетными грамотами наградят девять человек, занимающих руководящие должности. В списке кроме вполне ожидаемых фамилий есть те, чья работа связана с молодежью и детьми.

Среди награжденных:

  • Станислав Горячкин (замминистра региональной безопасности Омской области);
  • Иван Колесник (первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области);
  • Александр Крошко (начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов «Военного комиссариата Омской области»);
  • Денис Николаев (капитан, офицер пункта отбора на военную службу по контракту г. Омска);
  • Валерий Салтук (директор БУ «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи „Сириус 55“);
  • Ирина Сгонникова (начальник сектора по обращениям граждан и делопроизводству минздрава Омской области);
  • Глеб Скобеев (главный специалист отдела надзора в области ЧС департамента безопасности населения и территорий министерства региональной безопасности Омской области);
  • Евгений Скрипкарев (директор департамента общественной безопасности городской администрации);
  • Наталья Чайка (начальник отдела консультационного обслуживания «122» БУ «Безопасный регион»).

Отметим, что месяцем ранее Александр Бурков также отметил почетными грамотами людей, причастных к частичной мобилизации. В списке награжденных тогда оказалось больше 20 человек, которые занимают руководящие посты в разных компаниях и организациях и заседают в органах законодательной власти.

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#Юлия Истомина#Награды правительства#Сво#Контракт#Общество#Новости#Омск#Александр Бурков
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