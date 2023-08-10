Хоценко поблагодарил омских строителей в преддверии их профессионального праздника

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В ближайшее воскресенье, 13 августа, отмечается День строителя. Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко поздравил работников и ветеранов отрасли с наступающим праздником.
«Когда-то было сложнее, когда-то легче, а вы продолжаете строить. Дома, детские сады, школы, больницы и спортивные сооружения — все это создается руками наших строителей», — сказал Виталий Хоценко.
В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья, в нынешнем году планируется сдать более 700 тысяч «квадратов». Врио губернатора отметил, что строить нужно больше. В регионе есть профильные вузы и колледжи, выпускающие специалистов-строителей. В настоящее время в регионе в строительном секторе трудятся 30 тысяч работников.
«Есть хорошие строители, есть хорошая школа, хорошие традиции. Уверен, что у нас все будет получаться», — заявил врио главы Омской области.
Виталий Хоценко поблагодарил омских строителей за добросовестный труд и преданность делу.
«Сегодня хотел бы пожелать омским строителям хороших заказов, хороших объемов. Хотел бы поблагодарить тех наших земляков, которые в составе инженерных войск наводят переправы, строят фортификационные сооружения в зоне боевого соприкосновения в зоне СВО, восстанавливают Стаханов», — отметил спикер Заксобрания Александр Артемов.
Лучшие строители региона сегодня получили благодарности от федерального Минстроя, Почетные грамоты областного правительства и мэрии Омска, медали «200 лет Омской области».
В прошлом году в Омске построили 4 детских сада. В 2023 году дошкольное учреждение открылось в поселке Иртышский. Детские сады строятся в Большеречье, в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района и Центральном административном округе Омска. Также в этом году планируется завершить строительство школ в Черлаке, Горьковском, Исилькуле и на Космическом проспекте в Омске.
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» введут в эксплуатацию в этом году 48 врачебных амбулаторий и ФАПов, а также поликлинику на 310 посещений в смену в поселке Восточный. Кроме жилья и социальных объектов, строители возводят на территории региона промышленные сооружения, в том числе стратегического значения.
Кадры для строительной отрасли готовят два вуза: Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия и Омский государственный технический университет. А также колледжи и техникумы.