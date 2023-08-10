Хоценко поблагодарил омских строителей в преддверии их профессионального праздника

В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию 670 тысяч квадратных метров жилья, в нынешнем году планируется сдать более 700 тысяч «квадратов». Врио губернатора отметил, что строить нужно больше. В регионе есть профильные вузы и колледжи, выпускающие специалистов-строителей. В настоящее время в регионе в строительном секторе трудятся 30 тысяч работников.