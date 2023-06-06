Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Изображение материала

Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области

6 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI
Иллюстрация
Помимо руководителя ООО «Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“ знаки отличия и почетные грамоты получили еще несколько сотрудников компании.

1 июня врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал несколько распоряжений о награждении представителей строительной отрасли. Награды получили пять человек, все они из одной компании — ООО «Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“».

Заслуженным строителем Омской области стал гендиректор, а по совместительству и учредитель этой фирмы Алексей Певнев.

Знаки отличия «За служение Омской области» III степени получили облицовщик-плиточник 3 разряда Сергей Копыца и ведущий инженер производственно-технического отдела Станислав Любин. Почетные грамоты за вклад в развитие строительной отрасли вручили главному инженеру Роману Белову и штукатуру Дмитрию Ермакову.

Напомним, что владелец компании «Сибградстрой Инвест» Алексей Певнев дебютировал в рейтинге Города55 «Топ-100 влиятельных людей Омской области» по итогам 2022 года. Фирма Певнева застраивает сразу несколько городских площадей, в числе которых представлен и микрорайон «Кузьминки» на Левобережье Омска. Кроме того, ходят слухи (не первый год), что Певнев собирается застраивать территорию бывшего Сибзавода.

«Однушка» за 4 млн. В омских «Кузьминках» сдали новую высотку
Узнать подробнее
#Награды правительства#Строитель#Строительство#Распоряжение#Общество#Новости#Омск#Омская область#Алексей Певнев#Юлия Истомина
Подпишитесь
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Сегодня, 05:29
Важно. Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди
Сегодня, 03:43
Руководитель отдела омского Следкома попался пьяным за рулем
Сегодня, 01:01
В центре Омска сдают в аренду два земельных участка для первых платных парковок
Сегодня, 03:37
Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику
Сегодня, 05:08