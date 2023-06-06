Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области

Напомним, что владелец компании «Сибградстрой Инвест» Алексей Певнев дебютировал в рейтинге Города55 «Топ-100 влиятельных людей Омской области» по итогам 2022 года. Фирма Певнева застраивает сразу несколько городских площадей, в числе которых представлен и микрорайон «Кузьминки» на Левобережье Омска. Кроме того, ходят слухи (не первый год), что Певнев собирается застраивать территорию бывшего Сибзавода.