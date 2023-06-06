Застройщик микрорайона «Кузьминки» стал заслуженным строителем Омской области

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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1 июня врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подписал несколько распоряжений о награждении представителей строительной отрасли. Награды получили пять человек, все они из одной компании — ООО «Специализированный застройщик „Сибградстрой Инвест“».
Заслуженным строителем Омской области стал гендиректор, а по совместительству и учредитель этой фирмы Алексей Певнев.
Знаки отличия «За служение Омской области» III степени получили облицовщик-плиточник 3 разряда Сергей Копыца и ведущий инженер производственно-технического отдела Станислав Любин. Почетные грамоты за вклад в развитие строительной отрасли вручили главному инженеру Роману Белову и штукатуру Дмитрию Ермакову.
Напомним, что владелец компании «Сибградстрой Инвест» Алексей Певнев дебютировал в рейтинге Города55 «Топ-100 влиятельных людей Омской области» по итогам 2022 года. Фирма Певнева застраивает сразу несколько городских площадей, в числе которых представлен и микрорайон «Кузьминки» на Левобережье Омска. Кроме того, ходят слухи (не первый год), что Певнев собирается застраивать территорию бывшего Сибзавода.