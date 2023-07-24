Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Изображение материала

В Омске из окна МСЧ № 4 выпал пожилой пациент

24 июля 2023, 10:17
Фото: 1MI
Мужчина выпал из окна 2-го этажа
Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах инцидента в МСЧ № 4, где от падения с высоты погиб 65-летний пациент.

«В субботу, 22 июля, около 05:47 у одного из корпусов МСЧ № 4 по улице Воровского было найдено тело пожилого мужчины с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Прибывшие по вывозу силовики сразу же установили личность погибшего. Им оказался один из пациентов больницы, который проходил стационарное лечение.

По заключению судмедэкспертов, смерть пенсионера наступила от травм, полученных при падении с высоты. Предварительно, мужчины выпал из окна второго этажа.

Сейчас устанавливаются все причины трагедии.

9-летняя девочка выпала из окна в детском лагере в Омской области
Узнать подробнее
#Василий Попов#Общество#Происшествия#Город#Выпал из окна#Больница#МСЧ № 4#Пациенты#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
На День города для омичей бесплатно выступит певица Пелагея
Сегодня, 04:56
Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
Сегодня, 06:48
С ужином на теплоходе. В Омске потратят 937 тысяч рублей на вип-прием иностранцев
Сегодня, 09:16
Теперь не только березы. Омичи пожаловались на очередную вырубку деревьев в центре
Сегодня, 11:09
Омский экс-министр обратил внимание на грязь из-за стройки инфекционной больницы
Сегодня, 07:20
Торт-гигант, эскимо и огромная банка тушенки. Заработала выставка «АгроОмск-2023»
Сегодня, 06:38