В Омске из окна МСЧ № 4 выпал пожилой пациент

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Омске силовики разбираются во всех нюансах инцидента в МСЧ № 4, где от падения с высоты погиб 65-летний пациент.
«В субботу, 22 июля, около 05:47 у одного из корпусов МСЧ № 4 по улице Воровского было найдено тело пожилого мужчины с телесными повреждениями», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Прибывшие по вывозу силовики сразу же установили личность погибшего. Им оказался один из пациентов больницы, который проходил стационарное лечение.
По заключению судмедэкспертов, смерть пенсионера наступила от травм, полученных при падении с высоты. Предварительно, мужчины выпал из окна второго этажа.
Сейчас устанавливаются все причины трагедии.