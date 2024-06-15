gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Омские медики спасли старушку с внушительным камнем в желчном пузыре

Уже выписали. В Омске врачи спасли пенсионерку с крупным камнем в желчном пузыре

15 июня 2024, 06:17
Фото: Вероника Белозерцева / Пресс-служба минздрава Омской области

Омские медики спасли старушку с внушительным камнем в желчном пузыре

79-летняя женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии.

В пресс-службе омского минздрава рассказали, как спасали 79-летнюю женщину, поступившую в МСЧ №4 в тяжелом состоянии. У пациентки был очень большой камень в желчном пузыре, при этом болезнь сопровождалась и другими осложнениями.

«У женщины обострилось воспаление мочевого пузыря, на фоне желчнокаменной болезни произошло острое воспаление поджелудочной железы, общий желчный проток был закупорен конкрементом», — отметили в минздраве.

После проведенной операции у пенсионерки, по словам заместителя главврача по хирургической помощи МСЧ №4 Александра Завьялова, наметилась положительная динамика. В настоящий момент омичку уже выписали из стационара. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что сегодня стало известно об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения. Исполнять его обязанности поочередно будут первые заместители.

В статусе и. о. После отставки Наркевича омский минздрав возглавит его первый зам
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Здравоохранение#Медицина#Болезнь#Новости#Спасение#МСЧ № 4
Подпишитесь
Переезжает в Москву. Наркевич покидает пост министра здравоохранения Омской области
Сегодня, 02:17
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Вчера, 04:44
Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери
Вчера, 08:31
Выбор есть. Мэр Омска Шелест определил, кто будет заменять его во время отпуска
Сегодня, 05:05
«Вонь тошнотная». В Омске второй день подряд объявляют режим «черного неба»
Сегодня, 03:14
Не смог выбраться из котлована. В Омской области утонул 40-летний мужчина
Сегодня, 04:38
"