Уже выписали. В Омске врачи спасли пенсионерку с крупным камнем в желчном пузыре

В пресс-службе омского минздрава рассказали, как спасали 79-летнюю женщину, поступившую в МСЧ №4 в тяжелом состоянии. У пациентки был очень большой камень в желчном пузыре, при этом болезнь сопровождалась и другими осложнениями.