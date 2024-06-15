Уже выписали. В Омске врачи спасли пенсионерку с крупным камнем в желчном пузыре

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В пресс-службе омского минздрава рассказали, как спасали 79-летнюю женщину, поступившую в МСЧ №4 в тяжелом состоянии. У пациентки был очень большой камень в желчном пузыре, при этом болезнь сопровождалась и другими осложнениями.
«У женщины обострилось воспаление мочевого пузыря, на фоне желчнокаменной болезни произошло острое воспаление поджелудочной железы, общий желчный проток был закупорен конкрементом», — отметили в минздраве.
После проведенной операции у пенсионерки, по словам заместителя главврача по хирургической помощи МСЧ №4 Александра Завьялова, наметилась положительная динамика. В настоящий момент омичку уже выписали из стационара. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, что сегодня стало известно об уходе Артема Наркевича с поста министра здравоохранения. Исполнять его обязанности поочередно будут первые заместители.