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Posted 25 ноября, 08:33

Published 25 ноября, 08:33

Modified 25 ноября, 08:35

Updated 25 ноября, 08:35

В Омской области собираются создать министерство науки и высшего образования

В Омской области собираются создать министерство науки и высшего образования

25 ноября 2024, 08:33
Новое ведомство выделят из регионального минпрома.

В Омской области планируют создать министерство науки. Новое ведомство выделят из регионального минпрома. Такой проект указа губернатора опубликовали 22 ноября на сайте областного правительства.

«Реорганизовать министерство промышленности и научно-технического развития Омской области путем выделения из министерства промышленности и научно-технического развития Омской области министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области», — говорится в документе.

Новое ведомство займется вопросами высшего образования и подготовки научных кадров. Оно будет располагаться на улице Красный Путь, 109, там же, где и минпром.

При этом министерство промышленности и научно-технического развития переименуют в министерство промышленности и торговли.

Ранее Город55 сообщал, что заместителем представителя региона в правительстве России стала Наталья Жмыхова. Распоряжение о назначении подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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#Евгений Игишев#Образование#Омская область#Промышленность#Торговля#Высшее образование#Минпром#Реорганизация
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