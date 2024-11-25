В Омской области собираются создать министерство науки и высшего образования

Posted 25 ноября, 08:33
Published 25 ноября, 08:33
Modified 25 ноября, 08:35
Updated 25 ноября, 08:35
В Омской области планируют создать министерство науки. Новое ведомство выделят из регионального минпрома. Такой проект указа губернатора опубликовали 22 ноября на сайте областного правительства.
«Реорганизовать министерство промышленности и научно-технического развития Омской области путем выделения из министерства промышленности и научно-технического развития Омской области министерства науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области», — говорится в документе.
Новое ведомство займется вопросами высшего образования и подготовки научных кадров. Оно будет располагаться на улице Красный Путь, 109, там же, где и минпром.
При этом министерство промышленности и научно-технического развития переименуют в министерство промышленности и торговли.
Ранее Город55 сообщал, что заместителем представителя региона в правительстве России стала Наталья Жмыхова. Распоряжение о назначении подписал губернатор Омской области Виталий Хоценко.