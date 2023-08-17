Заместителем министра промышленности Омской области назначили Бари Хаирова

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Омской области назначили заместителя министра промышленности. Пост занял Бари Хаиров. Врио губернатора региона Виталий Хоценко представил его сегодня, 17 августа, на заседании областного правительства.
«Бари Галимович будет отвечать за вопросы научно-технического развития региона, взаимодействие с вузами, научными организациями и предприятиями. Желаю, чтобы все получалось, наука совершенствовала материально-техническую базу, развивала новые направления и вместе с промышленностью жила», — рассказал Виталий Хоценко.
О Хаирове известно, что он окончил Омский государственный институт сервиса, является доктором экономических наук, написал более 200 научных работ по экономике и импортозамещению.
Карьеру чиновник начинал в министерстве промышленной политики Омской области, с 2012 года работал в Финансовом университете при правительстве России, а с 2020 года исполнял обязанности ректора в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили замминистра региональной политики. Должность получил Антон Киселев.