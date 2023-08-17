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Бари Хаиров является автором более 200 научных работ

Заместителем министра промышленности Омской области назначили Бари Хаирова

17 августа 2023, 10:27
Фото: Правительство Омской области
Бари Хаиров является автором более 200 научных работ
Ранее он занимал должность исполняющего обязанности ректора телекоммуникационного вуза.

В Омской области назначили заместителя министра промышленности. Пост занял Бари Хаиров. Врио губернатора региона Виталий Хоценко представил его сегодня, 17 августа, на заседании областного правительства.

«Бари Галимович будет отвечать за вопросы научно-технического развития региона, взаимодействие с вузами, научными организациями и предприятиями. Желаю, чтобы все получалось, наука совершенствовала материально-техническую базу, развивала новые направления и вместе с промышленностью жила», — рассказал Виталий Хоценко.

О Хаирове известно, что он окончил Омский государственный институт сервиса, является доктором экономических наук, написал более 200 научных работ по экономике и импортозамещению.

Карьеру чиновник начинал в министерстве промышленной политики Омской области, с 2012 года работал в Финансовом университете при правительстве России, а с 2020 года исполнял обязанности ректора в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области назначили замминистра региональной политики. Должность получил Антон Киселев.

В Омской области назначили первого замминистра региональной политики
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#Евгений Игишев#Правительство#Назначения#Замминистра#Минпром#Общество#Политика#Омск#Омская область#Бари Хаиров
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