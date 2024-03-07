Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта

В среднем букет для россиян обойдется примерно в 2,6 тыс рублей. Это на 18% выше, чем в 2023 году. Покупка цветов онлайн при этом дороже — 3,3 тыс рублей (+20%). Однако многих это не пугает, так что дарители стали даже чаще пользоваться удобной интернет-услугой. Оборот вырос сразу на 80% перед Международным женским днем, покупок стало больше на 61%. В целом же за 12 месяцев, по всей видимости, россияне как-то переосмыслили свои траты на цветы и начали чаще их покупать (+3% к общему числу приобретений, +21% к обороту в целом).