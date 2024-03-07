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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

иллюстрация

Онлайн дороже. Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта

7 марта 2024, 13:44
Фото: Город55
иллюстрация

Как изменились цены на цветы в преддверии 8 Марта

Стало известно, какие обстоятельства повлияли на рост стоимости букетов в России.

Аналитики сервиса «Чек Индекс» привели информацию о спросе и ценах на цветы в преддверии 8 Марта. Они сравнивали февральские данные этого года с данными за тот же месяц, но в прошлом году.

В среднем букет для россиян обойдется примерно в 2,6 тыс рублей. Это на 18% выше, чем в 2023 году. Покупка цветов онлайн при этом дороже — 3,3 тыс рублей (+20%). Однако многих это не пугает, так что дарители стали даже чаще пользоваться удобной интернет-услугой. Оборот вырос сразу на 80% перед Международным женским днем, покупок стало больше на 61%. В целом же за 12 месяцев, по всей видимости, россияне как-то переосмыслили свои траты на цветы и начали чаще их покупать (+3% к общему числу приобретений, +21% к обороту в целом).

Фаворитом на весенний праздник выбирают розы. В среднем по России букет стоит 1,2 тыс рублей. Стоимость популярных цветов выросла на 15% в сравнении с данными прошлого года, но и покупать розы стали чаще на 13%.

В топ цветов к Международному женскому дню также входят хризантемы, цена на которые в 2024 достигает 1,1 тыс рублей. Они также подорожали, на +13%. Еще дарить женщинам в весенний праздник любят гвоздики. Средний чек на этот вид цветов составляет 956 рублей в России. Здесь не было исключений по поднятию цены, но стоимость гвоздик поднялась только на 11%.

Конечно, уже в марте в лидеры выходят тюльпаны, средний чек которых в этом году равняется 1,1 тыс рублей (+18% за год). Россияне выбирают их на 7% чаще.

Кстати, аналитики заметили, что спрос на цветы в преддверии 8 Марта выше, чем на День влюбленных. По их наблюдениям, розничный ценник растет по нескольким причинам: рост закупочных цен, увеличение издержек бизнесменов на упаковку, расходные материалы, аренду помещений, зарплаты подчиненным и другие нужды.

Ранее Город55 писал, где можно приобрести омичам самые популярные цветы перед Международным женским днем. Еще был опубликован материал с идеями для подарков представительницам прекрасного пола.

На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта
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#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Россия#Новости#Цветы#Подарки#8 марта#Алина Ясинская#Спрос#Международный женской день
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