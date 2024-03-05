На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Дарить тюльпаны в Международный женский день — приятная и любимая многими традиция. Ежегодно омские цветочные магазины заранее готовятся к празднику и предоставляют покупателям большой выбор.
Однако тюльпаны доступны не только в цветочных мастерских. Так, например, они продаются в гипермаркете «Ашан». Для омичей представлено разнообразие оттенков и размеров тюльпанов, композиции собраны из разного количества цветов и находятся в разных ценовых категориях. Тюльпаны есть даже в доставке «Самокат». Покупателям доступны букеты из семи цветов желтого, нежно-розового, красно-желтого и других оттенков.
Тюльпаны продают и на «Авито». Здесь выбор еще больше. Частные продавцы предлагают покупателям не только букеты разных размеров, но и весьма необычные варианты. Например, омичи могут приобрести тюльпаны из мыла или шоколада, также есть цветы из зефира и пряника.
Традиционные цветочные магазины не отстают по ассортименту и уже подготовили для покупателей пространство для выбора. Например, «Marmelad» предлагает омичам как тюльпаны поштучно, так и готовые букеты из 15 или 21 цветка, по индивидуальному заказу можно собрать любое количество. Также к покупке доступны композиции из хризантем, гипсофил и других цветов.