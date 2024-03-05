На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта

Однако тюльпаны доступны не только в цветочных мастерских. Так, например, они продаются в гипермаркете «Ашан». Для омичей представлено разнообразие оттенков и размеров тюльпанов, композиции собраны из разного количества цветов и находятся в разных ценовых категориях. Тюльпаны есть даже в доставке «Самокат». Покупателям доступны букеты из семи цветов желтого, нежно-розового, красно-желтого и других оттенков.