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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

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На любой вкус. Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии 8 марта

5 марта 2024, 14:03
Фото: 1MI
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Где в Омске можно купить тюльпаны в преддверии Международного женского дня

За несколько дней до праздника цветочные магазины, традиционно, наполняются тюльпанами разных цветов и размеров. Расскажем, какой ассортимент доступен омичам.

Дарить тюльпаны в Международный женский день — приятная и любимая многими традиция. Ежегодно омские цветочные магазины заранее готовятся к празднику и предоставляют покупателям большой выбор.

Однако тюльпаны доступны не только в цветочных мастерских. Так, например, они продаются в гипермаркете «Ашан». Для омичей представлено разнообразие оттенков и размеров тюльпанов, композиции собраны из разного количества цветов и находятся в разных ценовых категориях. Тюльпаны есть даже в доставке «Самокат». Покупателям доступны букеты из семи цветов желтого, нежно-розового, красно-желтого и других оттенков.

Тюльпаны продают и на «Авито». Здесь выбор еще больше. Частные продавцы предлагают покупателям не только букеты разных размеров, но и весьма необычные варианты. Например, омичи могут приобрести тюльпаны из мыла или шоколада, также есть цветы из зефира и пряника.

Традиционные цветочные магазины не отстают по ассортименту и уже подготовили для покупателей пространство для выбора. Например, «Marmelad» предлагает омичам как тюльпаны поштучно, так и готовые букеты из 15 или 21 цветка, по индивидуальному заказу можно собрать любое количество. Также к покупке доступны композиции из хризантем, гипсофил и других цветов.

Классика и не только. Чем порадовать представительниц прекрасного пола 8 марта
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#Омск#Праздники#Омская область#Праздничный день#Новости#Цветы#8 марта#Анастасия Баянова#Международный женской день#Тюльпаны
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