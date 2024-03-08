Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта

Кто-то из девушек мечтает о каком-либо гаджете, но часто они заговаривают об iPhone (19%). Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито». Многие при этом в честь праздника хотели бы выспаться или провести день без забот с завтраком в постель (19%). Есть те, кто на 8 Марта хотел бы деньги, товары для дома, сада и здоровья.