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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта

Забыть о делах и спать. Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта

8 марта 2024, 06:16

Стало известно о самых желанных подарках омичек на 8 Марта

Разумеется, в списке есть также материальные подарки, в том числе деньги, подарочные сертификаты и драгоценности.

Стало известно, что жительницы Омской области желают получить в подарок на 8 Марта. Как выяснилось, большинство хочет ювелирные украшения (52%). Также многие с радостью приняли бы подарочный сертификат (32%) или косметику с парфюмерией (30%).

Кто-то из девушек мечтает о каком-либо гаджете, но часто они заговаривают об iPhone (19%). Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Авито». Многие при этом в честь праздника хотели бы выспаться или провести день без забот с завтраком в постель (19%). Есть те, кто на 8 Марта хотел бы деньги, товары для дома, сада и здоровья.

Сами мужчины отдают предпочтение больше всего косметике и парфюмерии (39%). Также они засматриваются на подарочные сертификаты (28%) и гаджеты (14%). Ювелирные украшения при этом, которые ждут очень много омичек, планируют подарить только 4% мужчин. Больше человек предпочитает устраивать завтраки в постель и освобождать своих дам от хлопот (7%).

Конечно, часто мужчины делают подарки только самым близким женщинам. В этом числе мама, девушка или жена, дочь (50%). Однако есть те, кто планирует одарить также знакомых и коллег (16%). Одновременно с этим все-таки остается процент омичек, которые в Международный женский день остаются без подарков. Так, в прошлом году, 20% женщин остались без презента.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Подарки#8 марта#Алина Ясинская#Международный женской день
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