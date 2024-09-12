Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск

Posted 12 сентября, 05:06
Published 12 сентября, 05:06
Modified 12 сентября, 05:23
Updated 12 сентября, 05:23
Омичи в очередной раз жалуются на неприятные запахи в городе. На Левом берегу сегодня утром, 12 сентября, стоял запах газа в районе улиц Ватутина и Перелета. На Дианова наблюдается газово-мазутная «вонь», как выразились сами горожане. Неприятный запах почувствовали в городке Нефтяниках.
«Ужасный химический запах стоит с пяти утра на левом берегу, невозможно на улице находится, вызывает тошноту! Сколько это может продолжаться? Где у нас в Омске министр минприроды, он живет без обоняния?», — говорится в сообщении.
Как сообщает проект «Дыши! Омск», в Омске ежедневно фиксируются превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Вчера УГМС обнаружил этилбензол в ЛАО, подозревая «Омсктехуглерод», который уже привлекал внимание из-за превышения в 1,82 раза. Также сегодня, 12 сентября, Минприроды сообщило о превышении ПДК сероводорода в Кировском административном округе.
Также авторы проекта предполагают, что возможным источником загрязнения может быть пивной завод АБ «ИнБев Эфес». Ситуация усугубляется неблагоприятными метеоусловиями, которые мешают рассеиванию вредных веществ, и это негативно сказывается на жителях города.