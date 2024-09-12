Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск

Омичи в очередной раз жалуются на неприятные запахи в городе. На Левом берегу сегодня утром, 12 сентября, стоял запах газа в районе улиц Ватутина и Перелета. На Дианова наблюдается газово-мазутная «вонь», как выразились сами горожане. Неприятный запах почувствовали в городке Нефтяниках.