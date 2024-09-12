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Posted 12 сентября, 05:06

Published 12 сентября, 05:06

Modified 12 сентября, 05:23

Updated 12 сентября, 05:23

Иллюстрация

Этилбензол, сероводород и другие гадости: чем сегодня пахнет Омск

12 сентября 2024, 05:06
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи дышат этилбензоном, сероводородом и другими вредными веществами

В городе то и дело объявляют о режиме неблагоприятных метеорологических условий. При таком режиме в воздухе не рассеиваются вредные вещества. Омичи чувствуют запахи из окон своих квартир.

Омичи в очередной раз жалуются на неприятные запахи в городе. На Левом берегу сегодня утром, 12 сентября, стоял запах газа в районе улиц Ватутина и Перелета. На Дианова наблюдается газово-мазутная «вонь», как выразились сами горожане. Неприятный запах почувствовали в городке Нефтяниках.

«Ужасный химический запах стоит с пяти утра на левом берегу, невозможно на улице находится, вызывает тошноту! Сколько это может продолжаться? Где у нас в Омске министр минприроды, он живет без обоняния?», — говорится в сообщении.

Как сообщает проект «Дыши! Омск», в Омске ежедневно фиксируются превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Вчера УГМС обнаружил этилбензол в ЛАО, подозревая «Омсктехуглерод», который уже привлекал внимание из-за превышения в 1,82 раза. Также сегодня, 12 сентября, Минприроды сообщило о превышении ПДК сероводорода в Кировском административном округе.

Фото: Омское Минприроды.

Также авторы проекта предполагают, что возможным источником загрязнения может быть пивной завод АБ «ИнБев Эфес». Ситуация усугубляется неблагоприятными метеоусловиями, которые мешают рассеиванию вредных веществ, и это негативно сказывается на жителях города.

Жителей Омской области предупредили о приближении очередного режима НМУ
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Газ#Новости#Загрязнение#Омсктехуглерод#Нефтяники#Запах#Вредные вещества#УГМС#Пивной завод#Метеоусловия
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