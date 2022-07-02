Тяжкие последствия за тяжкий груз. Омичи вынесли с завода 15 тонн металла

Пропажу 15 тонн металлических изделий заметил руководитель предприятия, расположенного на улице Мельничной. Мужчина пояснил, что никто со стороны зайти на территорию завода не мог, а все работники проходят контроль в начале и в конце смены.
Оперативники предположили, что к такой объемной краже могли быть причастны работники предприятия. Выяснилось, что несколько раз автомобиль, состоящий на балансе предприятия, видели в пункте приема металлолома.
В пункте рассказали, что машина предприятия действительно привезла около 15 тонн металлических изделий, а за рулем авто каждый раз были разные люди. Несмотря на то, что в пункте не было информации о личности «клиентов», их имена оперативники установили достаточно быстро.
Как и предполагалось, кражу совершили работники предприятия. Трое водителей подделывали накладные для вывоза сырья через пост охраны, оставаясь незамеченными. Сумма ущерба предприятию составила почти 200 тысяч рублей. Двое из похитителей металла — не судимые сельчане, а третий 42-летний житель Советского округа дважды привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью разной степени тяжести.
На мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», уточнили в пресс-службе омской полиции.