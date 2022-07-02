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Тяжкие последствия за тяжкий груз. Омичи вынесли с завода 15 тонн металла

Тяжкие последствия за тяжкий груз. Омичи вынесли с завода 15 тонн металла

Вчера, 17:51
Фото: 1MI

Троих омичей осудят за кражу 15 тонн металла с территории завода

Мужчины совершили несколько краж подряд.

Пропажу 15 тонн металлических изделий заметил руководитель предприятия, расположенного на улице Мельничной. Мужчина пояснил, что никто со стороны зайти на территорию завода не мог, а все работники проходят контроль в начале и в конце смены.

Оперативники предположили, что к такой объемной краже могли быть причастны работники предприятия. Выяснилось, что несколько раз автомобиль, состоящий на балансе предприятия, видели в пункте приема металлолома.

В пункте рассказали, что машина предприятия действительно привезла около 15 тонн металлических изделий, а за рулем авто каждый раз были разные люди. Несмотря на то, что в пункте не было информации о личности «клиентов», их имена оперативники установили достаточно быстро.

Как и предполагалось, кражу совершили работники предприятия. Трое водителей подделывали накладные для вывоза сырья через пост охраны, оставаясь незамеченными. Сумма ущерба предприятию составила почти 200 тысяч рублей. Двое из похитителей металла — не судимые сельчане, а третий 42-летний житель Советского округа дважды привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью разной степени тяжести.

На мужчин завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», уточнили в пресс-службе омской полиции. 

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Кража#Металл
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