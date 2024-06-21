Омский предприниматель не сдал государству более 20 кг золота и попал под суд

Предварительно установлено, что на протяжении пять лет мужчина уклонялся от сдачи на аффинаж золота в виде вторичного сырья, общая масса металла составила более 21 кг, а стоимость — около 40 млн рублей. В прокуратуре отметили, что аффинаж (очистку драгоценных металлов от примесей) можно производить только в специальных госорганизациях.