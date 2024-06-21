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В Омске предприниматель не сдал государству 20 кг золота и попал под суд

Омский предприниматель не сдал государству более 20 кг золота и попал под суд

21 июня 2024, 04:54
Фото: 1MI

В Омске предприниматель не сдал государству 20 кг золота и попал под суд

Прокуратура направила в суд дело омского предпринимателя, который не сдал на аффинаж более 21 кг золота, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело предпринимателя, который нарушил правила сдачи государству драгоценных металлов. Обвинение по ст. 192 УК РФ утвердил зампрокурора Омской области.

Предварительно установлено, что на протяжении пять лет мужчина уклонялся от сдачи на аффинаж золота в виде вторичного сырья, общая масса металла составила более 21 кг, а стоимость — около 40 млн рублей. В прокуратуре отметили, что аффинаж (очистку драгоценных металлов от примесей) можно производить только в специальных госорганизациях.

Вину в преступлении предприниматель полностью признал, уголовное дело передано в Первомайский районный суд, нарушителя ждет наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокурор#Новости#Металл#Аффинаж#Драгоценности#Драгоценные металлы#Аффинаж драгоценных металлов
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