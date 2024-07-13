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Малыш

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Июль
Шок. Есть мамы и младше. Омички начали рожать в 14 лет
13 июля, 07:21
Июнь
Малыш в больнице. Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Омске
9 июня, 07:15
Февраль
Спасти любой ценой. Стала известна стоимость перевозки малыша с лейкозом в Москву
Перевозку новорожденного, его семьи и бригады медиков доверили авиакомпании «Вельталь-Авиа».
25 февраля, 06:13
Октябрь 2023
Паула и Дуния. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают омичи новорожденным
2 октября 2023, 05:02

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