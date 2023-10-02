Паула и Дуния. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают омичи новорожденным

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают новорожденным жители Омской области.
Так, с начала года сыновей чаще всего называли Артемами, а дочерей — Софиями. Также популярными именами для мальчиков стали Александр, Михаил, Максим и Матвей, а для девочек — Ева, Мария, Анна и Виктория.
Самые редкие имена среди девочек: Паула, Ефросиния, Айгуль, Руслана и Дуния. Для мальчиков необычные имена выбрали такие как Серкан, Нестор, Иосиф, Бехруз и Трофим.
Весной в список редких имен также попали такие мужские имена, как Добромир, Эвальд, Саттар, Кайрат и Радмир, а женские — Милагрес, Дамели, Аисса, Аделия и Валентина.