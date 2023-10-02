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Паула и Дуния. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают омичи новорожденным

2 октября 2023, 05:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В ЗАГСе рассказали о популярных и редких именах для новорожденных у омичей

С начала года в регионе на свет появились 284 Артема и 244 Софии. Это самые популярные имена в настоящее время.

На информационно-аналитическом портале ЗАГСа опубликовали самые редкие и самые популярные имена, которые дают новорожденным жители Омской области.

Так, с начала года сыновей чаще всего называли Артемами, а дочерей — Софиями. Также популярными именами для мальчиков стали Александр, Михаил, Максим и Матвей, а для девочек — Ева, Мария, Анна и Виктория.

Популярные именаПопулярные имена
Популярные имена
Фото: Реестр ЗАГС

Самые редкие имена среди девочек: Паула, Ефросиния, Айгуль, Руслана и Дуния. Для мальчиков необычные имена выбрали такие как Серкан, Нестор, Иосиф, Бехруз и Трофим.

Редкие именаРедкие имена
Редкие имена
Фото: Реестр ЗАГС

Весной в список редких имен также попали такие мужские имена, как Добромир, Эвальд, Саттар, Кайрат и Радмир, а женские — Милагрес, Дамели, Аисса, Аделия и Валентина.

Добромир и Милагрес. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена дают детям в Омске
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#Общество#Омск#Омская область#Дети#Новорожденный#Малыш#Евгений Игишев#Имена#Редкие имена
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