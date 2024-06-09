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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

иллюстрация

Малыш в больнице. Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Омске

9 июня 2024, 07:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске из окна дома выпал двухлетний ребенок

Трагический случай произошел в минувшую субботу, 8 июня.

Как сообщили в пресс-центре областного управления МВД, несчастье произошло в одном из домов Октябрьского округа: мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа.

По информации ведомства, сейчас проводится проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего, остальные сведения не раскрываются. Ребенок госпитализирован.

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем инциденте, произошедшем 4 мая: 6-летняя девочка, на считанные минуты оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона на 13 этаже. К счастью, ребенок выжил, но оказался в больнице.

#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Больница#Происшествие#Новости#Малыш
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