Малыш в больнице. Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Омске

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Как сообщили в пресс-центре областного управления МВД, несчастье произошло в одном из домов Октябрьского округа: мальчик 2022 года рождения выпал из окна второго этажа.
По информации ведомства, сейчас проводится проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего, остальные сведения не раскрываются. Ребенок госпитализирован.
Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем инциденте, произошедшем 4 мая: 6-летняя девочка, на считанные минуты оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона на 13 этаже. К счастью, ребенок выжил, но оказался в больнице.