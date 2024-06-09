Малыш в больнице. Двухлетний ребенок выпал из окна дома в Омске

Напомним, ранее Город55 сообщал о похожем инциденте, произошедшем 4 мая: 6-летняя девочка, на считанные минуты оставшись без присмотра родителей, выпала с балкона на 13 этаже. К счастью, ребенок выжил, но оказался в больнице.