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Омская прокуратура выяснит, почему девочке размозжило пальцы квадроциклом

Омская прокуратура выяснит, почему девочке размозжило пальцы квадроциклом

Сегодня, 14:54
Фото: 1MI
Прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц, которые следили за безопасностью ребенка.

Прокуратура начала проверку после инцидента, который произошел накануне в парке 300-летия Омска. Во время катания на квадроцикле с ребенком произошла большая беда.

Омичка арендовала квадроцикл, чтобы ее 5-летняя внучка могла покататься. Процесс контролировал сотрудник проката, бабушка в этот момент шла рядом.

Во время движения правая нога девочки попала во вращающийся механизм квадроцикла, из-за чего два пальца сильно пострадали. Ребенка срочно увезли в травматологическое отделение ГДКБ № 3.

Прокуратура выяснит причины и обстоятельства происшествия. Действия ответственных лиц дадут правовую оценку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Парк 300-летия Омска#Ребенок#Прокуратура Омской области#Квадроцикл
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