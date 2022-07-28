Омская прокуратура выяснит, почему девочке размозжило пальцы квадроциклом

Прокуратура начала проверку после инцидента, который произошел накануне в парке 300-летия Омска. Во время катания на квадроцикле с ребенком произошла большая беда.
Омичка арендовала квадроцикл, чтобы ее 5-летняя внучка могла покататься. Процесс контролировал сотрудник проката, бабушка в этот момент шла рядом.
Во время движения правая нога девочки попала во вращающийся механизм квадроцикла, из-за чего два пальца сильно пострадали. Ребенка срочно увезли в травматологическое отделение ГДКБ № 3.
Прокуратура выяснит причины и обстоятельства происшествия. Действия ответственных лиц дадут правовую оценку.