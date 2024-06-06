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Клумба

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Июнь
«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов
О том, как протекает цветочное оформление города, рассказал мэр города Серей Шелест, сейчас на клумбах в разных районах Омка высажено уже более 140 тысяч цветов.
6 июня, 11:40
Октябрь 2023
Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня
3 октября 2023, 14:27
Июнь 2023
Омичка украла с клумбы цветы, деньги на которые собирали местные пенсионеры
Сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей. Злоумышленница попала на запись с камер видеонаблюдения, теперь ее ищут.
20 июня 2023, 06:08
Яркий, пышный. В одном из скверов Омска появился огромный цветочный голубь
Теперь осталось только регулярно поддерживать внешний вид композиции.
17 июня 2023, 04:06

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