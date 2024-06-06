«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Цветы в Омске начали высаживать с первой половины мая, оформлением клумб занимается зеленая служба УДХБ. Мэр Сергей Шелест рассказал, что сейчас посажено уже более 140 тысяч растений разных видов, в этом году среди них не только привычные бархатцы и петунии, но и колеусы, каллы, сальвии, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые, клеома, астры, пиретрум белый и другие цветы.
Уже частично оформлены клумбы на улицах Ленина, Музейной, 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого и других. Сегодня работы ведутся в цветниках на улицах Ленина, Герцена, проспекте Мира.
«Главное нам с вами, дорогие друзья, сберечь всю эту красоту, чтобы она радовала нас до самой осени», — отметил градоначальник.
Напомним, что недавно вандалы обстреляли автобусную остановку на площади Победы. На ситуацию отреагировал Сергей Шелест и призвал правоохранительные органы обратить внимание на происшествие.