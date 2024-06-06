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Updated Сегодня, 11:40

На клумбы в разных районах Омска сотрудники УДХБ высадили более 140 тысяч цветов

«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов

6 июня 2024, 11:40
Фото: 1MI

На клумбы в разных районах Омска сотрудники УДХБ высадили более 140 тысяч цветов

О том, как протекает цветочное оформление города, рассказал мэр города Серей Шелест, сейчас на клумбах в разных районах Омка высажено уже более 140 тысяч цветов.

Цветы в Омске начали высаживать с первой половины мая, оформлением клумб занимается зеленая служба УДХБ. Мэр Сергей Шелест рассказал, что сейчас посажено уже более 140 тысяч растений разных видов, в этом году среди них не только привычные бархатцы и петунии, но и колеусы, каллы, сальвии, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые, клеома, астры, пиретрум белый и другие цветы.

Уже частично оформлены клумбы на улицах Ленина, Музейной, 70 лет Октября, Богдана Хмельницкого и других. Сегодня работы ведутся в цветниках на улицах Ленина, Герцена, проспекте Мира.

«Главное нам с вами, дорогие друзья, сберечь всю эту красоту, чтобы она радовала нас до самой осени», — отметил градоначальник.

Напомним, что недавно вандалы обстреляли автобусную остановку на площади Победы. На ситуацию отреагировал Сергей Шелест и призвал правоохранительные органы обратить внимание на происшествие.

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