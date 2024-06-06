«Главное — сберечь». На омских клумбах высадили более 140 тысяч цветов

Цветы в Омске начали высаживать с первой половины мая, оформлением клумб занимается зеленая служба УДХБ. Мэр Сергей Шелест рассказал, что сейчас посажено уже более 140 тысяч растений разных видов, в этом году среди них не только привычные бархатцы и петунии, но и колеусы, каллы, сальвии, вербена, львиный зев, георгины, целозии метельчатые и гребенчатые, клеома, астры, пиретрум белый и другие цветы.