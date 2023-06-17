Яркий, пышный. В одном из скверов Омска появился огромный цветочный голубь

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Первомайский сквер на улице Тарской теперь украшен пуще прежнего. На территории можно увидеть масштабную цветочную композицию «Голубь Мира». На одну из самых больших клумб города понадобилось порядка 14 тыс цветов.
Агрономы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» устроили для «Голубя» место, выложив на клумбу порядка 500 кг мраморной крошки. После этого озеленители взялись за высадку петуний, шафранов, агератумов и цинерарий.
Для того, чтобы композиция была более красочной, они посадили цветы достаточно плотно друг к другу. Через несколько недель клумба станет более яркой, так как растениям нужно еще время прижиться и распуститься в полную меру.
В пресс-центре администрации Омска отметили, что за состоянием клумбы будут следить на протяжении всего лета.
Напомним, что выставка «Флора» в этом году по традиции пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах. Для жителей города и его гостей подготовят больше 30 композиций ко Дню города. В этом году цветочный фестиваль собираются посвятить времени.