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Яркий, пышный. В одном из скверов Омска появился огромный цветочный голубь

17 июня 2023, 04:06
Фото: пресс-центр администрации Омска

В Первомайском сквере Омска закончили оформлять клумбу «Голубь Мира»

Теперь осталось только регулярно поддерживать внешний вид композиции.

Первомайский сквер на улице Тарской теперь украшен пуще прежнего. На территории можно увидеть масштабную цветочную композицию «Голубь Мира». На одну из самых больших клумб города понадобилось порядка 14 тыс цветов.

Агрономы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» устроили для «Голубя» место, выложив на клумбу порядка 500 кг мраморной крошки. После этого озеленители взялись за высадку петуний, шафранов, агератумов и цинерарий.

Видео: пресс-центр администрации Омска

Для того, чтобы композиция была более красочной, они посадили цветы достаточно плотно друг к другу. Через несколько недель клумба станет более яркой, так как растениям нужно еще время прижиться и распуститься в полную меру.

В пресс-центре администрации Омска отметили, что за состоянием клумбы будут следить на протяжении всего лета.

Напомним, что выставка «Флора» в этом году по традиции пройдет в Воскресенском и Выставочном скверах. Для жителей города и его гостей подготовят больше 30 композиций ко Дню города. В этом году цветочный фестиваль собираются посвятить времени.

«Время выбрало нас». Омичам рассказали о теме будущей выставки «Флора»
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Новости#Первомайский сквер#Клумба#УДХБ#Видео
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