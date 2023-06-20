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Омичка украла с клумбы цветы, деньги на которые собирали местные пенсионеры

20 июня 2023, 06:08
Фото: Город55
Сумма ущерба составила 6,5 тысяч рублей. Злоумышленница попала на запись с камер видеонаблюдения, теперь ее ищут.

В минувшее воскресенье, 18 июня, в Омске в двух дворах на Космическом проспекте неизвестная украла цветы с клумб, которые накануне обустроили местные жители.

Похитительница попала на запись с камер видеонаблюдения. Ранним утром женщина пришла во двор с лопаткой и пакетом, выкопала цветы и ушла. Теперь ее будут разыскивать правоохранительные органы.

«Нанесенный ущерб инициативные жители оценивают в 6,5 тысяч рублей. Эти деньги они собирали сами, выкраивали средства со своих пенсий, чтобы какая-то беспринципная дама украсила свою дачу или продала рассаду на рынке. Как назвать этот поступок каждый решит сам. Я же в очередной раз призываю всех к заботе о городе, потому что Омск — наш общий дом», — прокомментировал ситуацию мэр города Сергей Шелест.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на городских клумбах к настоящему времени высадили больше полумиллиона цветов. Агрономы продолжают работы по озеленению к Дню города.

В Омске на клумбах высадили больше полумиллиона цветов
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#Омск#Кража#Цветы#Мэр Омска#Сергей шелест#Клумба#Город#Происшествия#Евгений Игишев
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