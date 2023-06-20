Омичка украла с клумбы цветы, деньги на которые собирали местные пенсионеры

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В минувшее воскресенье, 18 июня, в Омске в двух дворах на Космическом проспекте неизвестная украла цветы с клумб, которые накануне обустроили местные жители.
Похитительница попала на запись с камер видеонаблюдения. Ранним утром женщина пришла во двор с лопаткой и пакетом, выкопала цветы и ушла. Теперь ее будут разыскивать правоохранительные органы.
«Нанесенный ущерб инициативные жители оценивают в 6,5 тысяч рублей. Эти деньги они собирали сами, выкраивали средства со своих пенсий, чтобы какая-то беспринципная дама украсила свою дачу или продала рассаду на рынке. Как назвать этот поступок каждый решит сам. Я же в очередной раз призываю всех к заботе о городе, потому что Омск — наш общий дом», — прокомментировал ситуацию мэр города Сергей Шелест.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске на городских клумбах к настоящему времени высадили больше полумиллиона цветов. Агрономы продолжают работы по озеленению к Дню города.