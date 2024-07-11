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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

В Большереченском зоопарке объявили конкурс на имя для маленького кенгуренка

Имя для малыша. Омичей попросили придумать кличку для кенгуренка

11 июля 2024, 05:37
Фото: Большереченский зоопарк

В Большереченском зоопарке объявили конкурс на имя для маленького кенгуренка

Малыш родился еще зимой, но до недавнего времени находился в сумке у своей матери.

В Большереченском зоопарке попросили омичей придумать имя для детеныша кенгуру. Малыш появился на свет полгода назад, но все это время находился в сумке у своей матери. Специалисты определили пол детеныша. Оказалось, что это мальчик.

Конкурс «Имя для кенгуренка» продлится до 12 июля. Свой вариант можно оставить под постом. Сейчас там уже набралось больше 200 комментариев. Омичи предложили варианты: Ру, Ерема, Сумкин, Грэй, Юлий, Юнис, Ермак, Лаки и другие имена.

А в зоопарке поделились видео с кенгуренком.

«Наш малыш все норовит покинуть мамину гостеприимную сумку и отправиться в самостоятельное путешествие. Что примечательно, причудливые уши кенгуру двигаются независимо друг от друга. Это позволяет улавливать звуки со всех сторон, даже не вертя головой», — рассказали в зверинце.

Родители кенгуренка, Юнона и Авось, приехали в Омскую область из Новосибирска осенью прошлого года. Клички для них выбрали также подписчики паблика Большереченского зоопарка.

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#Евгений Игишев#Видео#Омск#Конкурс#Путешествие#Кенгуру#Большереченский зоопарк#Зверинец#Окружающая среда#Мальчик#Имя
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