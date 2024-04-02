«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом

Ранее в Большереченском зоопарке вышел из спячки гималайский медведь по кличке Малыш. Сейчас он чувствует себя хорошо, активно изучает свой вольер, купается в снегу и с нетерпением ждет первую порцию угощений. Кроме того, в зоопарке проснулись шесть енотов. Однако еще два их сородича продолжают спать.