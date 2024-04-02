«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В официальном паблике Большереченского зоопарка рассказали и показали, как обустраивают новый дом для двух серых кенгуру по имени Юнона и Авось. Отметим, что в новом вольере предусмотрена выгульная площадка.
«Этой весной у наших экзотических созданий планируется переезд в новый и просторный дом с выгульной территорией. Сейчас мы развлекаем наших подопечных, украшая их временное пристанище кормовыми веточками», — рассказали в зоопарке.
Напомним, что Юнона и Авось приехали в омский зоопарк из Новосибирска в начале октября 2023 года. Кстати, имена для кенгуру выбрали сами омичи.
Ранее в Большереченском зоопарке вышел из спячки гималайский медведь по кличке Малыш. Сейчас он чувствует себя хорошо, активно изучает свой вольер, купается в снегу и с нетерпением ждет первую порцию угощений. Кроме того, в зоопарке проснулись шесть енотов. Однако еще два их сородича продолжают спать.