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Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

иллюстрация

«Полюбуйтесь на парочку». Кенгуру из Большереченского зоопарка переедут в новый дом

2 апреля 2024, 04:48
Фото: Город55
иллюстрация

В Большереченском зоопарке для кенгуру Юноны и Авоси построят новый дом

В зоопарке рассказали, что для кенгуру готовят новый вольер с выгульной площадкой.

В официальном паблике Большереченского зоопарка рассказали и показали, как обустраивают новый дом для двух серых кенгуру по имени Юнона и Авось. Отметим, что в новом вольере предусмотрена выгульная площадка.

«Этой весной у наших экзотических созданий планируется переезд в новый и просторный дом с выгульной территорией. Сейчас мы развлекаем наших подопечных, украшая их временное пристанище кормовыми веточками», — рассказали в зоопарке.
Юнона и Авося (скриншот видео)Юнона и Авося (скриншот видео)
Юнона и Авося (скриншот видео)
Фото: Официальный паблик Большереченского зоопарка

Напомним, что Юнона и Авось приехали в омский зоопарк из Новосибирска в начале октября 2023 года. Кстати, имена для кенгуру выбрали сами омичи.

Ранее в Большереченском зоопарке вышел из спячки гималайский медведь по кличке Малыш. Сейчас он чувствует себя хорошо, активно изучает свой вольер, купается в снегу и с нетерпением ждет первую порцию угощений. Кроме того, в зоопарке проснулись шесть енотов. Однако еще два их сородича продолжают спать.

«С добрым утром, Малыш!». В Большереченском зоопарке вышел из спячки первый медведь
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