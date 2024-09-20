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Posted 20 сентября, 02:47

Published 20 сентября, 02:47

Modified 20 сентября, 03:02

Updated 20 сентября, 03:02

Иллюстрация

Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи

20 сентября 2024, 02:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам показали, как прыгает юный кенгуренок Арчи в зоопарке

Совсем недавно он боялся вылазить из маминой сумки, а теперь с удовольствием изучает территорию зоопарка.

В паблике Большереченского зоопарка рассказали о милом событии. Кенгуренок Арчи, который еще совсем недавно сидел в сумке у матери, теперь вовсю бегает по вольеру и изучает окружающий мир.

Фото: Большереченский зоопарк

На видео, опубликованном в паблике зоопарка, можно увидеть, как маленький кенгуру с удовольствием перемещается по территории.

«Обратите внимание на подвижность ушей! Такой слуховой аппарат способен улавливать звуки различного уровня громкости (даже те, которые человеческое ухо услышать не сможет)», — рассказали в Большеречье.

В зоопарке Арчи живет с мамой Юноной и папой Авосем. Авось — настоящая звезда кикбоксинга. В свободное время он тренируется на боксерской груше. Кто знает, может быть, Арчи пойдет по стопам отца.

Ранее Город55 писал о другом, не менее забавном событии в мире животных. В омском Экоцентре выбирали имя для маленького лемура.

Скажите, как ее зовут. Омичам предложили выбрать имя молодому лемуру из Экоцентра
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Животные#Новости#Кенгуру#Большереченский зоопарк#Экоцентр#Лемур
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