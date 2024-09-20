Прыгает и радуется жизни. В омском зоопарке растет маленький кенгуру Арчи

Posted 20 сентября, 02:47
Published 20 сентября, 02:47
Modified 20 сентября, 03:02
Updated 20 сентября, 03:02
В паблике Большереченского зоопарка рассказали о милом событии. Кенгуренок Арчи, который еще совсем недавно сидел в сумке у матери, теперь вовсю бегает по вольеру и изучает окружающий мир.
На видео, опубликованном в паблике зоопарка, можно увидеть, как маленький кенгуру с удовольствием перемещается по территории.
«Обратите внимание на подвижность ушей! Такой слуховой аппарат способен улавливать звуки различного уровня громкости (даже те, которые человеческое ухо услышать не сможет)», — рассказали в Большеречье.
В зоопарке Арчи живет с мамой Юноной и папой Авосем. Авось — настоящая звезда кикбоксинга. В свободное время он тренируется на боксерской груше. Кто знает, может быть, Арчи пойдет по стопам отца.
Ранее Город55 писал о другом, не менее забавном событии в мире животных. В омском Экоцентре выбирали имя для маленького лемура.