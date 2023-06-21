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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

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На СВО в конце весны погиб 36-летний уроженец Омской области

21 июня 2023, 12:58
Фото: Город55
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В июне состоялось прощание с погибшим.

В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» появилась информация о гибели на СВО Богдана Решетникова, родившегося в Омской области. Прощание состоялось 14 июня. Об этом рассказала в социальных сетях вдова погибшего мужчины.

Известно, что Богдан родился в селе Старосолдатское (Тюкалинский район) в сентябре 1986 года. За его плечами — служба в Чечне, городе Грозном. В сентябре прошлого года он добровольно ушел на СВО, подписав контракт.

Muksun.fm со ссылкой на девушку, которая была лично знакома с омичом, сообщает, что бойца не стало 29 мая.

Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Спецоперация#Омская область#Новости#Ханты-Мансийск#Сво#Участник СВО#Боец СВО
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