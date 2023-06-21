На СВО в конце весны погиб 36-летний уроженец Омской области

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В паблике «Типичный Ханты-Мансийск» появилась информация о гибели на СВО Богдана Решетникова, родившегося в Омской области. Прощание состоялось 14 июня. Об этом рассказала в социальных сетях вдова погибшего мужчины.
Известно, что Богдан родился в селе Старосолдатское (Тюкалинский район) в сентябре 1986 года. За его плечами — служба в Чечне, городе Грозном. В сентябре прошлого года он добровольно ушел на СВО, подписав контракт.
Muksun.fm со ссылкой на девушку, которая была лично знакома с омичом, сообщает, что бойца не стало 29 мая.
Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.