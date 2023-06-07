Привет из Хантов. С омского застройщика взыскали миллион за угробленное потопом жилье

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Жительница Ханты-Мансийска купила у омского ООО «СЗ „Меркурий“» квартиру в своем городе. Когда ее не было дома, на кухне произошел порыв отопительного радиатора, из-за чего случился потоп. Застройщик не посчитал нужным возместить потерпевшей причиненный ущерб, посему женщина обратилась в суд.
Вздулись обои в обеденной зоне, коридоре, гостиной, линолеум во всей квартире. В ужасном состоянии оказались кухонный гарнитур, дверные проемы и двери. Кроме того, из-за воды повредился электроинструмент на полу, какая-то мебель в ванной комнате. Владелице пришлось делать ремонт.
«Несмотря на то, что по условиям договора на инженерное оборудование квартиры, к которому относится проблемный радиатор отопления, ставший причиной испорченного имущества, застройщиком установлен гарантийный срок, в период действия которого произошло затопление, причиненный гражданке ущерб в досудебном порядке организация не возместила», — рассказали в УФССП РФ по Омской области.
Суд постановил взыскать с застройщика 1,2 млн рублей, чтобы компенсировать моральный вред, причиненный женщине, материальный, а также расходы, выделенные на специалистов для оценки повреждений, судебные траты и экспертизы. Служба судебных приставов поспособствовала возмещению средств потерпевшей. Ведомство проверило, каким имущество владеет юрлицо, нашла расчетные счета и вынесло постановление о взыскании суммы, заявленной судом.
Ранее судебные приставы провожали иностранных граждан, которые незаконно находились на территории страны. В общей сложности с начала года выдворили из страны 24 человека. В последний раз сотрудники УФССП прощались с четырьмя задержавшимися в России «туристами».