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Привет из Хантов. С омского застройщика взыскали миллион за угробленное потопом жилье

7 июня 2023, 15:44
Фото: Город55
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С омского застройщика взыскали миллион за затопленную в другом городе квартиру

Решить вопрос в досудебном порядке компания отказалась.

Жительница Ханты-Мансийска купила у омского ООО «СЗ „Меркурий“» квартиру в своем городе. Когда ее не было дома, на кухне произошел порыв отопительного радиатора, из-за чего случился потоп. Застройщик не посчитал нужным возместить потерпевшей причиненный ущерб, посему женщина обратилась в суд.

Вздулись обои в обеденной зоне, коридоре, гостиной, линолеум во всей квартире. В ужасном состоянии оказались кухонный гарнитур, дверные проемы и двери. Кроме того, из-за воды повредился электроинструмент на полу, какая-то мебель в ванной комнате. Владелице пришлось делать ремонт.

«Несмотря на то, что по условиям договора на инженерное оборудование квартиры, к которому относится проблемный радиатор отопления, ставший причиной испорченного имущества, застройщиком установлен гарантийный срок, в период действия которого произошло затопление, причиненный гражданке ущерб в досудебном порядке организация не возместила», — рассказали в УФССП РФ по Омской области.

Суд постановил взыскать с застройщика 1,2 млн рублей, чтобы компенсировать моральный вред, причиненный женщине, материальный, а также расходы, выделенные на специалистов для оценки повреждений, судебные траты и экспертизы. Служба судебных приставов поспособствовала возмещению средств потерпевшей. Ведомство проверило, каким имущество владеет юрлицо, нашла расчетные счета и вынесло постановление о взыскании суммы, заявленной судом.

Ранее судебные приставы провожали иностранных граждан, которые незаконно находились на территории страны. В общей сложности с начала года выдворили из страны 24 человека. В последний раз сотрудники УФССП прощались с четырьмя задержавшимися в России «туристами».

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Ханты-Мансийск#Общество#Жалобы#Строительство#Судебные приставы#УФССП#Застройщик#Затопление#Квартира
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