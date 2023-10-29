Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта

Из Омска можно будет улететь в города Ямало-Ненецкого автономного округа Надым и Ноябрьск, а также в Иркутск. Вернулся маршрут в Таиланд (Пхукет), которого не было с начала пандемии коронавируса. В начале ноября планируется рейс в Турцию.