Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:44
Опубликована зимняя версия расписания омского аэропорта. Она действует с 29 октября по 30 марта. Прямых рейсов стало меньше, однако появились новые направления.
Из Омска можно будет улететь в города Ямало-Ненецкого автономного округа Надым и Ноябрьск, а также в Иркутск. Вернулся маршрут в Таиланд (Пхукет), которого не было с начала пандемии коронавируса. В начале ноября планируется рейс в Турцию.
Полетов в Москву стало меньше. Раньше в столицу можно было отправиться восемь раз, теперь шесть. Доступны для посадки только Домодедово и Шереметьево.
Сохранятся рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Томск, Абакан, Самару, Тобольск, Пермь (через Самару), Уфу, Минеральные воды, Екатеринбург, Казань, Новый Уренгой и Салехард, а также в Астану (Казахстан), Наманган и Ташкент (Узбекистан).
«В расписании возможны изменения», — подчеркнули в омском аэропорту.