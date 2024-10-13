gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Городское хозяйство

Выбрать дату
Октябрь
Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели
13 октября, 11:18
Направили иск. В Омске после предупреждения убрали огромную свалку в Нефтяниках
Свалка находилась на перекрестке улиц 22 Апреля и Доковская.
3 октября, 05:37
Май
Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
24 мая, 04:24
Ноябрь 2023
До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты
26 ноября 2023, 09:09

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика