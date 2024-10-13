Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели

Кажется, последние 7 дней были особенно насыщенны новостями о новых назначениях и увольнениях, затронувших практически все сферы городской жизни. К слову, в том числе и достаточно проблемные. Так, например, неделя началась с увольнения Сергея Цуканова — заместителя гендиректора муниципального АО «Тепловая компания». И как оказалось, причина снятия с должности кроется не только в отсутствии тепла в домах омичей, но и в нарушении внутренних регламентов компании — Сергей Цуканов, будучи главным инженером акционерного общества, ушел в отпуск, проигнорировав ряд проблем в своей зоне ответственности.