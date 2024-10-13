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Posted 13 октября, 11:18

Published 13 октября, 11:18

Modified 13 октября, 11:20

Updated 13 октября, 11:20

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Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели

13 октября 2024, 11:18
Фото: gorod55.ru
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Минувшая неделя была особенно запоминающейся для омичей: все-таки, первый снег — важное событие, пусть и неожиданное. Однако немалую роль сыграли и другие новости: все они собраны в этом материале — дайджесте главных тем недели от Города55.

Тема №1. Кадровые перестановки на всех уровнях.

Кажется, последние 7 дней были особенно насыщенны новостями о новых назначениях и увольнениях, затронувших практически все сферы городской жизни. К слову, в том числе и достаточно проблемные. Так, например, неделя началась с увольнения Сергея Цуканова — заместителя гендиректора муниципального АО «Тепловая компания». И как оказалось, причина снятия с должности кроется не только в отсутствии тепла в домах омичей, но и в нарушении внутренних регламентов компании — Сергей Цуканов, будучи главным инженером акционерного общества, ушел в отпуск, проигнорировав ряд проблем в своей зоне ответственности.

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Но изменениями в кадровом составе «Тепловой компании» понедельник не ограничился: в этот же день на свой же пост был переназначен заместитель министра внутренней политики региона, Андрей Игнатчик. Ровно на год — как и в прошлый раз. Кроме того, ряд переназначений произошел и в подконтрольных правительству управлениях и региональной энергетической комиссии.

Но все же, были и новые лица — например, главой недавно созданного секретариата губернатора стал Дмитрий Гурьянов, а управление аналогичной структурой в правительстве поручили Владимиру Галдину.

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Изменения произошли и в аппарате управления Следственного управления СКР по Омской области: на смену Олегу Винникову, ставшему полпредом губернатора в серверных районах области, был назначен Виталий Батищев — в наш регион он был переведен из Республики Алтай, где с 2022 года также возглавлял Следственное управление в чине генерал-майора.

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Не совсем назначение, но примечательный момент точно, произошел и в сфере спорта: омская G-Drive Арена обрела амбассадора в лице известной гимнастки Евгении Канаевой — двукратной олимпийской чемпионки и обладательницы 17 медалей различных чемпионатов мира по гимнастике. Воспитаннице Омского областного центра художественной гимнастики предстоит активное участие в социальных проектах, чья задача — развитие детского спорта и популяризация активности среди молодежи.

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева стала амбассадором омской арены
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К слову, появление нового амбассадора у домашней арены «Авангарда» только открывает целый список спортивных «перестановок»: 9 октября стало известно, что омский хоккейный клуб расстанется с генеральным менеджером Антоном Курьяновым, однако он продолжит работать в тренерском штабе. Обязанности генменеджера, к слову, были переданы Евгению Забуге.

Изменения претерпел и состав команды: в ту же среду появилась информация и о расторжении контракта с нападающим Иваном Николишиным — теперь он будет играть за «Барыс». Взамен «Авангард» получил спортивные права на другого игрока — чешского защитника Давида Скленичку.

Отличные навыки. Омский «Авангард» предпочел Николишину защитника из Чехии
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Перечисление «перестановок» в омском «Авангарде» можно завершить другой, относительно «свежей» новостью: председателем Совета директоров хоккейного клуба стал Евгений Кожевников, заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» — до него эту должность занимал Михаил Аверин, сложивший свои полномочия 5 октября. Кроме того, в команде может смениться и главный тренер — однако официального подтверждения этой информации еще не было.

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Тема №2. Ледяной кошмар.

Первый снег — всегда внезапен. Однако 11 октября удивило всех омичей, ведь первые снежинки пришли в компании с дождем, небольшим «минусом» и мощным ветром. Результат — очевиден: город замер в пробках, а цены на такси серьезно «скакнули», из-за чего некоторые омичи даже решили остаться работать удаленно.

Гололед и сильный ветер. Первый снег встретил омичей похолоданием и непогодой
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Но, все же, такая возможность была не у всех, и поэтому, ожидая движения потока автомобилей, горожане развлекались комментируя сложившиеся обстоятельства — «сезон переписок на Ленинградском» официально начался.

«Хорошо быть карасем»: о чем говорят омичи, застрявшие в снежных пробках
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Правда, подобный оптимизм поддержали не все водители — сложные погодные условия привели к увеличению количества аварий. Более того — внезапная «внесезонная» метель подорвала и авиасообщение Омска с районами области: из-за снега был отменен даже популярный рейс в Усть-Ишим.

Неблагоприятные условия. Из Омска из-за непогоды отменили рейс в Усть-Ишим
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Местами внезапная непогода подорвала даже коммунальную инфраструктуру: в Черлаке сильный ветер смог буквально выдрать из земли бетонный столб на одной из центральных улиц поселка. Без урона не обошлось — черлакцы лишились интернет-соединения. Аналогичная проблема настигла и жителей того же района: в селе Елизаветинка ветер обрушил столб ЛЭП. В Омске же «жертвой» погодных условий стала одна из визитных карточек города, колесо обозрения в парке «Вокруг света» — его работу пришлось приостановить.

Из-за снегопада в омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения
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Тема №3. Коммунальные «неприятности» продолжаются.

К сожалению, и эта неделя не стала исключением в вопросах обеспечения омичей теплом и горячим водоснабжением — кажется, их, как и жалоб, стало еще больше. Однако коммунальные службы стараются исправить ситуацию — число отключенных от отопления домов сокращается: в понедельник их насчитывалось порядка 200. Проблемы с водой тоже никуда не делись — жители городка Нефтяников по-прежнему испытывают серьезные неудобства.

Перекрыли воду. Омичи жалуются на отсутствие холодной воды в их домах
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Тем не менее попытки исправить ситуацию предпринимаются: уже на будущей неделе Омскводоканал приступит к масштабным работам сразу по нескольким десяткам адресов. Но потерпеть отсутствие воды все же придется — некоторые работы невозможно выполнить без полного отключения водоснабжения.

Запаситесь водой. Десятки омских домов скоро снова останутся без воды
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Но, как показывает опыт жителей двух домов на улице Энергетиков, проблемы с водой — комплексные: не все работы получается провести без длительного процесса согласования, а иногда отсутствует даже физическая возможность исправить поврежденные коммуникации — на поврежденных коррозией трубах, зачастую, нет даже подходящего места, чтобы «приварить» новое ответвление.

Не к чему привариться. Омичи остались без холодной воды из-за ржавых труб
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Особенно ситуация обострилась на выходных: жители сразу нескольких микрорайонов города рассказали об отсутствии электричества, света, отопления и даже газа — по словам очевидцев, такие проблемы наблюдались в Солнечном, Осташково и поселке Черемуховское.

Без газа, света и отопления. Как проходят «холодные» выходные у омичей
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Итоги недели за минуту.

К слову, познакомиться с этими и другими важными новостями можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.

Видео: gorod55.ru. Итоги недели за минуту
#Илья Скобин#Видео#Снегопад#Омск#Аварии#Кадровые перестановки#Городское хозяйство#Дорожное движение#Коммунальные службы#Итоги недели#Первый снег#Отключения воды
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