Кадровые перестановки, внезапный холод и отключения воды. Главные темы недели

Posted 13 октября, 11:18
Published 13 октября, 11:18
Modified 13 октября, 11:20
Updated 13 октября, 11:20
Кажется, последние 7 дней были особенно насыщенны новостями о новых назначениях и увольнениях, затронувших практически все сферы городской жизни. К слову, в том числе и достаточно проблемные. Так, например, неделя началась с увольнения Сергея Цуканова — заместителя гендиректора муниципального АО «Тепловая компания». И как оказалось, причина снятия с должности кроется не только в отсутствии тепла в домах омичей, но и в нарушении внутренних регламентов компании — Сергей Цуканов, будучи главным инженером акционерного общества, ушел в отпуск, проигнорировав ряд проблем в своей зоне ответственности.
Но изменениями в кадровом составе «Тепловой компании» понедельник не ограничился: в этот же день на свой же пост был переназначен заместитель министра внутренней политики региона, Андрей Игнатчик. Ровно на год — как и в прошлый раз. Кроме того, ряд переназначений произошел и в подконтрольных правительству управлениях и региональной энергетической комиссии.
Но все же, были и новые лица — например, главой недавно созданного секретариата губернатора стал Дмитрий Гурьянов, а управление аналогичной структурой в правительстве поручили Владимиру Галдину.
Изменения произошли и в аппарате управления Следственного управления СКР по Омской области: на смену Олегу Винникову, ставшему полпредом губернатора в серверных районах области, был назначен Виталий Батищев — в наш регион он был переведен из Республики Алтай, где с 2022 года также возглавлял Следственное управление в чине генерал-майора.
Не совсем назначение, но примечательный момент точно, произошел и в сфере спорта: омская G-Drive Арена обрела амбассадора в лице известной гимнастки Евгении Канаевой — двукратной олимпийской чемпионки и обладательницы 17 медалей различных чемпионатов мира по гимнастике. Воспитаннице Омского областного центра художественной гимнастики предстоит активное участие в социальных проектах, чья задача — развитие детского спорта и популяризация активности среди молодежи.
К слову, появление нового амбассадора у домашней арены «Авангарда» только открывает целый список спортивных «перестановок»: 9 октября стало известно, что омский хоккейный клуб расстанется с генеральным менеджером Антоном Курьяновым, однако он продолжит работать в тренерском штабе. Обязанности генменеджера, к слову, были переданы Евгению Забуге.
Изменения претерпел и состав команды: в ту же среду появилась информация и о расторжении контракта с нападающим Иваном Николишиным — теперь он будет играть за «Барыс». Взамен «Авангард» получил спортивные права на другого игрока — чешского защитника Давида Скленичку.
Перечисление «перестановок» в омском «Авангарде» можно завершить другой, относительно «свежей» новостью: председателем Совета директоров хоккейного клуба стал Евгений Кожевников, заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» — до него эту должность занимал Михаил Аверин, сложивший свои полномочия 5 октября. Кроме того, в команде может смениться и главный тренер — однако официального подтверждения этой информации еще не было.
Первый снег — всегда внезапен. Однако 11 октября удивило всех омичей, ведь первые снежинки пришли в компании с дождем, небольшим «минусом» и мощным ветром. Результат — очевиден: город замер в пробках, а цены на такси серьезно «скакнули», из-за чего некоторые омичи даже решили остаться работать удаленно.
Но, все же, такая возможность была не у всех, и поэтому, ожидая движения потока автомобилей, горожане развлекались комментируя сложившиеся обстоятельства — «сезон переписок на Ленинградском» официально начался.
Правда, подобный оптимизм поддержали не все водители — сложные погодные условия привели к увеличению количества аварий. Более того — внезапная «внесезонная» метель подорвала и авиасообщение Омска с районами области: из-за снега был отменен даже популярный рейс в Усть-Ишим.
Местами внезапная непогода подорвала даже коммунальную инфраструктуру: в Черлаке сильный ветер смог буквально выдрать из земли бетонный столб на одной из центральных улиц поселка. Без урона не обошлось — черлакцы лишились интернет-соединения. Аналогичная проблема настигла и жителей того же района: в селе Елизаветинка ветер обрушил столб ЛЭП. В Омске же «жертвой» погодных условий стала одна из визитных карточек города, колесо обозрения в парке «Вокруг света» — его работу пришлось приостановить.
К сожалению, и эта неделя не стала исключением в вопросах обеспечения омичей теплом и горячим водоснабжением — кажется, их, как и жалоб, стало еще больше. Однако коммунальные службы стараются исправить ситуацию — число отключенных от отопления домов сокращается: в понедельник их насчитывалось порядка 200. Проблемы с водой тоже никуда не делись — жители городка Нефтяников по-прежнему испытывают серьезные неудобства.
Тем не менее попытки исправить ситуацию предпринимаются: уже на будущей неделе Омскводоканал приступит к масштабным работам сразу по нескольким десяткам адресов. Но потерпеть отсутствие воды все же придется — некоторые работы невозможно выполнить без полного отключения водоснабжения.
Но, как показывает опыт жителей двух домов на улице Энергетиков, проблемы с водой — комплексные: не все работы получается провести без длительного процесса согласования, а иногда отсутствует даже физическая возможность исправить поврежденные коммуникации — на поврежденных коррозией трубах, зачастую, нет даже подходящего места, чтобы «приварить» новое ответвление.
Особенно ситуация обострилась на выходных: жители сразу нескольких микрорайонов города рассказали об отсутствии электричества, света, отопления и даже газа — по словам очевидцев, такие проблемы наблюдались в Солнечном, Осташково и поселке Черемуховское.
К слову, познакомиться с этими и другими важными новостями можно и в видеоформате — о них расскажет Евгений Игишев, корреспондент Города55.