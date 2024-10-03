Направили иск. В Омске после предупреждения убрали огромную свалку в Нефтяниках

Posted 3 октября, 05:37
Published 3 октября, 05:37
Modified 3 октября, 05:48
Updated 3 октября, 05:48
В Омске ликвидировали огромную свалку в Нефтяниках. Прокуратура Советского округа вмешалась в ситуацию с несанкционированной свалкой на пересечении улиц 22 Апреля и Доковская.
После проверки по сообщениям в СМИ в суд направили иск о ликвидации свалки к департаменту городского хозяйства администрации города Омска. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, и в настоящее время свалка ликвидирована.
Ранее Город55 писал о многочисленных жалобах омичей, проживающих в Нефтяниках и на Левом берегу, на отравляющие запахи в воздухе.
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