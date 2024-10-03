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Posted 3 октября, 05:37

Published 3 октября, 05:37

Modified 3 октября, 05:48

Updated 3 октября, 05:48

Иллюстрация

Направили иск. В Омске после предупреждения убрали огромную свалку в Нефтяниках

3 октября 2024, 05:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске после вмешательства прокуратуры убрали мусор в Нефтяниках

Свалка находилась на перекрестке улиц 22 Апреля и Доковская.

В Омске ликвидировали огромную свалку в Нефтяниках. Прокуратура Советского округа вмешалась в ситуацию с несанкционированной свалкой на пересечении улиц 22 Апреля и Доковская.

После проверки по сообщениям в СМИ в суд направили иск о ликвидации свалки к департаменту городского хозяйства администрации города Омска. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, и в настоящее время свалка ликвидирована.

Фото: Прокуратура Омской области

Ранее Город55 писал о многочисленных жалобах омичей, проживающих в Нефтяниках и на Левом берегу, на отравляющие запахи в воздухе.

Запахи дихлофоса, химии и нефти. Омичи жалуются на отравляющие «ароматы» в воздухе
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#Кристина Антоносян#Омск#Омская область#Прокуратура#Жалобы#Свалка#Проверка#Отравление#Администрация#Новости#Омичи#Нефтяники#Городское хозяйство
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