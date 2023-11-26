До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Наиболее оцененная вакансия — главный специалист отдела правового обеспечения в департаменте образования. От будущего сотрудника потребуется высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» или «Правоведение».
Чуть меньше — 39 тысяч рублей — заработная плата ведущего специалиста общего отдела в департаменте городского хозяйства. От соискателя так же потребуется высшее образование по направлению «Юриспруденция».
Завершает список вакансия специалиста 1-й категории в департаменте образования. Здесь требования немного ниже: среднее профессиональное образование в направлениях «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».
Кроме того, для всех кандидатов обязательно знание законов Российской Федерации и опыт государственной службы.