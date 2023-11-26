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Омская мэрия ищет специалистов на зарплату в 43 тысячи рублей

До 43 тысяч рублей в месяц. Омская мэрия опубликовала вакансии в департаменты

26 ноября 2023, 09:09
Фото: 1MI

Омская мэрия ищет специалистов на зарплату в 43 тысячи рублей

Омская городская администрация опубликовала сразу несколько вакансий в разных департаментах. Зарплатная вилка — от 31 до 43 тысяч рублей.

Наиболее оцененная вакансия — главный специалист отдела правового обеспечения в департаменте образования. От будущего сотрудника потребуется высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» или «Правоведение».

Чуть меньше — 39 тысяч рублей — заработная плата ведущего специалиста общего отдела в департаменте городского хозяйства. От соискателя так же потребуется высшее образование по направлению «Юриспруденция».

Завершает список вакансия специалиста 1-й категории в департаменте образования. Здесь требования немного ниже: среднее профессиональное образование в направлениях «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление».

Кроме того, для всех кандидатов обязательно знание законов Российской Федерации и опыт государственной службы.

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#Образование#Омск#Городское хозяйство#Вакансии#Государственная служба#Специалисты#Илья Скобин
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