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Голубь

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Март
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Одет в красный костюмчик. В Омске потерялся ручной голубь, который отзывается на имя
20 марта, 12:49
Октябрь 2023
Стало известно, от чего погибли омские голуби на территории природного комплекса
6 октября 2023, 10:49
Июль 2023
Омич украл из голубятни 40 птиц на 70 тысяч рублей и продал их другому заводчику
Похищенных голубей владельцу вернуть не удалось, поскольку у нового хозяина все они погибли.
5 июля 2023, 05:39

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