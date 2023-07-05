Омич украл из голубятни 40 птиц на 70 тысяч рублей и продал их другому заводчику

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что осенью прошлого года у заводчика пропали 12 птиц, а затем еще 28. Сразу в полицию мужчина обращаться не стал, несмотря на то, что сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.