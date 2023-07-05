Омич украл из голубятни 40 птиц на 70 тысяч рублей и продал их другому заводчику

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В Называевском районе Омской области в правоохранительные органы обратился 64-летний местный житель с заявлением о хищении птиц с его голубятни.
В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что осенью прошлого года у заводчика пропали 12 птиц, а затем еще 28. Сразу в полицию мужчина обращаться не стал, несмотря на то, что сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.
Подозрения пали на 48-летнего приятеля потерпевшего. Его задержали, свою вину мужчина отрицать не стал. На допросе фигурант рассказал, что дважды приходил ночью в голубятню с багажной сумкой, в которую и складывал птиц. Голубей он продал другому заводчику за 10 тысяч.
Следователи завели два уголовных дела по статье «Кража». Ранее фигурант уже был судим за кражи, грабеж, угрозу убийством и убийство.
Похищенных птиц владельцу вернуть не удалось, поскольку у нового хозяина все они погибли.