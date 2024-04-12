Выяснилось, кто в Омске выбросил на контейнерную площадку трупы собак и кошек

Отметим, что Город55 запрашивал комментарии в пресс-службах Роспотребнадзора, Минсельхоза и Управлении Россельхознадзора по Омской области. Оказалось, что ответственного найти не просто. Лишь в Россельхознадзоре согласились предоставить информацию, но только после официального запроса.