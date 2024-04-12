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Published Сегодня, 10:19

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Выяснилось, кто в Омске выбросил на контейнерную площадку трупы собак и кошек

12 апреля 2024, 10:19
Фото: 1MI
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Виновником оказался специалист Центра по профилактике, экспертизе и лечению животных.

В Главном управлении ветеринарии Омской области рассказали, кто выбросил трупы собак и кошек на контейнерную площадку. Страшную находку обнаружили жители дома на улице 27-я Северная накануне, 11 апреля.

«В ходе предварительной проверки была установлена причастность к произошедшему специалиста бюджетного учреждения города Омска „Центр по профилактике, экспертизе и лечению животных“. Главным управлением ветеринарии Омской области проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. К лицам, допустившим нарушение, будут применены самые жесткие меры», — сообщили в ведомстве.

Трупы животных лежали возле мусорных баков. Часть из них была в пакета, а часть — без. прокуратура Центрального округа запустила проверку инцидента, в которой также будут участвовать сотрудники полиции, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Отметим, что Город55 запрашивал комментарии в пресс-службах Роспотребнадзора, Минсельхоза и Управлении Россельхознадзора по Омской области. Оказалось, что ответственного найти не просто. Лишь в Россельхознадзоре согласились предоставить информацию, но только после официального запроса.

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#Евгений Игишев#Общество#Происшествия#Омск#Животные#Главное управление ветеринарии
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