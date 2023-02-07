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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В омском фонде капремонта опубликовали список ремонтируемых в 2023 году домов

7 февраля 2023, 11:15
Фото: 1MI
Иллюстрация
78 многоквартирных домов, которые собираются отремонтировать в 2023 году, находятся в Омске, еще 27 — в районах области.

В Омской области определились со списком многоквартирных домов, в которых в этом году хотят провести капитальный ремонт.

Всего ремонт проведут по 105 адресам: 78 домов находятся в Омске, остальные в деревнях и районных центрах Омской области.

В пресс-службе Фонда капремонта Омской области пояснили Городу55, что речь идет о домах, собственники которых перечисляют взносы на общий счет регионального оператора. Публикуем ниже список адресов с перечнем работ:

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Омске (2023)

Лидером по числу ремонтируемых домов станет Центральный округ (22 объекта), далее идет Кировский округ (22), Октябрьский (18), Советский (10) и Ленинский (5).

Кроме того, капитально отремонтируют 27 домов в следующих районах Омской области:

  • Большереченском;
  • Исилькульском;
  • Калачинском;
  • Москаленском;
  • Муромцевском;
  • Называевском;
  • Омском;
  • Полтавском;
  • Русско-Полянском;
  • Таврическом;
  • Тюкалинском;
  • Черлакском.
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Отметим, что всего в 2023 году планируют отремонтировать 443 дома (105 по общему счету и 338 по спецсчету).

«Есть два варианта накопления собственниками средств — общий и специальный счет. Дома на спецсчете тоже отражаются в региональном программе и краткосрочном плане её реализации», — уточнили Городу55 в омском фонде капитального ремонта.

При этом у собственников многоквартирных домов, в которых в этом году запланирован капремонт, есть время до конца февраля согласиться с предложениями регионального оператора по виду работ. Квитанции с предложениями омичи начали получать еще в ноябре прошлого года. К концу февраля срок сдачи предложений истекает. На начало февраля только 24 многоквартирных дома отправили обратно в фонд протоколы по капремонту.

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Напомним, что 7 февраля 2023 года в омском фонде капремонта появился новый руководитель. Им стал Александр Хомин, который уже знаком с деятельностью фонда и на протяжении нескольких лет занимал разные должности. Также Хомин в 2022 году участвовал в восстановлении социальных объектов в Стаханове.

#Юлия Истомина#Капремонт жилья#Многоэтажка#Жилье#Фонд капитального ремонта#Многоквартирный дом#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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