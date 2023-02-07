Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омской области определились со списком многоквартирных домов, в которых в этом году хотят провести капитальный ремонт.
Всего ремонт проведут по 105 адресам: 78 домов находятся в Омске, остальные в деревнях и районных центрах Омской области.
В пресс-службе Фонда капремонта Омской области пояснили Городу55, что речь идет о домах, собственники которых перечисляют взносы на общий счет регионального оператора. Публикуем ниже список адресов с перечнем работ:
Лидером по числу ремонтируемых домов станет Центральный округ (22 объекта), далее идет Кировский округ (22), Октябрьский (18), Советский (10) и Ленинский (5).
Кроме того, капитально отремонтируют 27 домов в следующих районах Омской области:
Отметим, что всего в 2023 году планируют отремонтировать 443 дома (105 по общему счету и 338 по спецсчету).
«Есть два варианта накопления собственниками средств — общий и специальный счет. Дома на спецсчете тоже отражаются в региональном программе и краткосрочном плане её реализации», — уточнили Городу55 в омском фонде капитального ремонта.
При этом у собственников многоквартирных домов, в которых в этом году запланирован капремонт, есть время до конца февраля согласиться с предложениями регионального оператора по виду работ. Квитанции с предложениями омичи начали получать еще в ноябре прошлого года. К концу февраля срок сдачи предложений истекает. На начало февраля только 24 многоквартирных дома отправили обратно в фонд протоколы по капремонту.
Напомним, что 7 февраля 2023 года в омском фонде капремонта появился новый руководитель. Им стал Александр Хомин, который уже знаком с деятельностью фонда и на протяжении нескольких лет занимал разные должности. Также Хомин в 2022 году участвовал в восстановлении социальных объектов в Стаханове.