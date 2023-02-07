При этом у собственников многоквартирных домов, в которых в этом году запланирован капремонт, есть время до конца февраля согласиться с предложениями регионального оператора по виду работ. Квитанции с предложениями омичи начали получать еще в ноябре прошлого года. К концу февраля срок сдачи предложений истекает. На начало февраля только 24 многоквартирных дома отправили обратно в фонд протоколы по капремонту.