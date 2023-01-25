Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Губернатор Омской области Александр Бурков на пресс-конференции сегодня, 25 января, рассказал об итогах работы регионального фонда капитального ремонта в прошлом году. Глава региона считает, что в программе неправильно распределяются средств между ремонтируемыми домами.
Также Александр Бурков прокомментировал ситуацию, когда на прошлой неделе у жителей региона массово начали списывать крупные суммы с банковских счетов за долги по капитальному ремонту.
«Такая критическая зона в работе правительства — фонд капитального ремонта. Счета пришли тем, кто имел кредиторскую задолженность. То, что она не была взыскана в срок - это недоработка бывших руководителей. Вы знает что принято решение о замене директора фонда. Сейчас идет подбор кандидатуры нового руководителя фонда. Проблемы там есть финансовые. По прошлому году мы закончили с дефицитом минус 800 млн рублей», — рассказал губернатор.
Несмотря на трудности, фонд капремонта при этом выполняют 30-летнюю программу на 60%, что в два раза выше, чем в среднем по стране. Финансовые проблемы фонда пытаются решить с помощью привлечения банковских кредитов, но, возможно, потребуются вливания из бюджета, резюмировал Александр Бурков.