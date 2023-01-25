Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной

Несмотря на трудности, фонд капремонта при этом выполняют 30-летнюю программу на 60%, что в два раза выше, чем в среднем по стране. Финансовые проблемы фонда пытаются решить с помощью привлечения банковских кредитов, но, возможно, потребуются вливания из бюджета, резюмировал Александр Бурков.