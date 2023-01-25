Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Дефицит в 800 млн рублей. Бурков назвал омский фонд капремонта критической зоной

Сегодня, 07:32
Фото: 1MI
Финансовые проблемы фонда пытаются решить с помощью привлечения банковских кредитов, но, возможно, потребуются вливания из бюджета.

Губернатор Омской области Александр Бурков на пресс-конференции сегодня, 25 января, рассказал об итогах работы регионального фонда капитального ремонта в прошлом году. Глава региона считает, что в программе неправильно распределяются средств между ремонтируемыми домами.

Также Александр Бурков прокомментировал ситуацию, когда на прошлой неделе у жителей региона массово начали списывать крупные суммы с банковских счетов за долги по капитальному ремонту.

«Такая критическая зона в работе правительства — фонд капитального ремонта.  Счета пришли тем, кто имел кредиторскую задолженность. То, что она не была взыскана в срок - это недоработка бывших руководителей. Вы знает что принято решение о замене директора фонда. Сейчас идет подбор кандидатуры нового руководителя фонда. Проблемы там есть финансовые. По прошлому году мы закончили с дефицитом минус 800 млн рублей», — рассказал губернатор.

Несмотря на трудности, фонд капремонта при этом выполняют 30-летнюю программу на 60%, что в два раза выше, чем в среднем по стране. Финансовые проблемы фонда пытаются решить с помощью привлечения банковских кредитов, но, возможно, потребуются вливания из бюджета, резюмировал Александр Бурков.

 

С жителей Тевриза массово списывают плату за капремонт за пять лет сразу
Узнать подробнее
#Общество#Город#Омск#Омская область#Александр Бурков#Евгений Игишев#Фонд капитального ремонта
Подпишитесь
Козубович ушел, но будут и другие. Бурков анонсировал новые отставки чиновников
Сегодня, 07:00
Омичам рассказали об итогах визита в регион генпрокурора и федеральной комиссии
Сегодня, 05:40
В Омске появилась должность седьмого заместителя мэра
Сегодня, 04:39
Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
Сегодня, 05:31
Омичам рассказали, почему на ведущих должностях в регионе «сидят» уральцы
Сегодня, 04:40