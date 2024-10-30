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Posted 30 октября, 06:27

Published 30 октября, 06:27

Modified 30 октября, 06:29

Updated 30 октября, 06:29

В Омске наследников обязывают оплачивать капремонт после смерти собственника

Не повод не платить за капремонт. Омичам пояснили, что делать при смерти собственника

30 октября 2024, 06:27
Фото: 1MI.

В Омске наследников обязывают оплачивать капремонт после смерти собственника

Региональный фонд капремонта разъяснил, что даже после смерти собственника квартиры его родственники обязаны продолжать оплачивать взносы на капремонт.

Вопросы, связанные с оплатой взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, вновь стали актуальными для жителей Омской области. В последнее время в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов поступает множество запросов от граждан, касающихся ситуации, когда собственник квартиры умирает. Оказывается, даже после смерти владельца его родственники или наследники продолжают нести финансовые обязательства по оплате взносов на капитальный ремонт.

Согласно разъяснениям, предоставленным фондом, смерть собственника не освобождает его наследников от обязанности оплачивать взносы. Это означает, что даже после утраты близкого человека квитанции будут продолжать приходить на имя покойного. Чтобы избежать путаницы и ненужных долгов, наследникам необходимо уведомить фонд о смерти собственника, предоставив соответствующее свидетельство. Это позволит исключить фамилию покойного из списка должников и предотвратить дальнейшие начисления.

Однако, пока фонд не получит информацию о новом владельце, квитанции будут приходить на квартиру без указания фамилии. Это может создать дополнительные трудности для наследников, которые могут не знать о необходимости уведомления фонда о произошедших изменениях. В результате неоплаченные взносы могут накапливаться, создавая финансовую нагрузку на семью в период, когда и так сложно справляться с утратой.

Напомним, что ранее омское УДХБ объявило тендер на капитальный ремонт моста через реку Тентис в Усть-Ишимском районе. Сообщение об этом размещено на портале Госзакупок.

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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Долги#Капремонт#Имущество#Новости#Родственники#Фонд капитального ремонта
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