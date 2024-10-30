Не повод не платить за капремонт. Омичам пояснили, что делать при смерти собственника

Однако, пока фонд не получит информацию о новом владельце, квитанции будут приходить на квартиру без указания фамилии. Это может создать дополнительные трудности для наследников, которые могут не знать о необходимости уведомления фонда о произошедших изменениях. В результате неоплаченные взносы могут накапливаться, создавая финансовую нагрузку на семью в период, когда и так сложно справляться с утратой.