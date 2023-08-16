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Иллюстрация

Лес спасен. Обработка от непарного шелкопряда завершилась с 80% эффективностью

16 августа 2023, 11:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Эффективность обработки лесов от непарного шелкопряда составил 80%

Леса, которые в июне объел шелкопряд, снова покрылись листвой.

Несколько недель деревья в лесах были голые, как ранней весной, однако к середине июля березы и осины начали вновь восстанавливать покров. Эта положительная динамика позволяет специалистам сказать, что лес перетерпел нашествие и вернулся к нормальному состоянию.

Обработка от непарного шелкопряда была проведена в июне на 15 тыс. га в Черлакском, Кормиловском, Большереченском, Калачинском, Горьковском, Азовском, Саргатском, Оконешниковском и Омском районах, сообщают в главном управлении лесного хозяйства. Проводилась она с помощью биологического препарата «Дефилигнум», который провоцирует гибель гусениц.

По подсчетам экспертов, на обработанных участках погибло 80% вредных насекомых. Россельхоз высоко оценил эффективность работы по борьбе с шелкопрядом в нашем регионе. Омская область вошла в число 13 регионов с лучшими результатами.

«В целом мы наблюдаем хорошие результаты проведенной работы по борьбе с лесными насекомыми-вредителями. В 13 регионах удалось остановить распространение очагов насекомых-вредителей, в некоторых субъектах показатели скромнее», — отметила начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.

Осенью будут проведены учеты численности вредителя, по результатам которых наметят участки для обработки летом 2024 года. На эти цели выделят средства из федерального бюджета.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Шелкопряд#Обработка#Лес#Эффективность работы
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