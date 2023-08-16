Лес спасен. Обработка от непарного шелкопряда завершилась с 80% эффективностью

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Несколько недель деревья в лесах были голые, как ранней весной, однако к середине июля березы и осины начали вновь восстанавливать покров. Эта положительная динамика позволяет специалистам сказать, что лес перетерпел нашествие и вернулся к нормальному состоянию.
Обработка от непарного шелкопряда была проведена в июне на 15 тыс. га в Черлакском, Кормиловском, Большереченском, Калачинском, Горьковском, Азовском, Саргатском, Оконешниковском и Омском районах, сообщают в главном управлении лесного хозяйства. Проводилась она с помощью биологического препарата «Дефилигнум», который провоцирует гибель гусениц.
По подсчетам экспертов, на обработанных участках погибло 80% вредных насекомых. Россельхоз высоко оценил эффективность работы по борьбе с шелкопрядом в нашем регионе. Омская область вошла в число 13 регионов с лучшими результатами.
«В целом мы наблюдаем хорошие результаты проведенной работы по борьбе с лесными насекомыми-вредителями. В 13 регионах удалось остановить распространение очагов насекомых-вредителей, в некоторых субъектах показатели скромнее», — отметила начальник Управления воспроизводства и защиты лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.
Осенью будут проведены учеты численности вредителя, по результатам которых наметят участки для обработки летом 2024 года. На эти цели выделят средства из федерального бюджета.