Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»

Соискатели назвали плюсы удаленной работы. Это экономия времени и денег на дорогу, больше времени на сон, отдых и общение с близкими, более уютная обстановка на рабочем месте, меньше отвлекающих факторов. «Удаленщики» отмечают, что при работе из дома можно параллельно заниматься бытовыми делами.