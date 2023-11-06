Работа из дома. В Омске за год удвоилось количество вакансий с «удаленкой»

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
С января по октябрь 2023 года в Омской области количество вакансий с удаленной работой выросло на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная тенденция наблюдается во всех регионах Сибирского федерального округа, сообщили специалисты сервиса по поиску вакансий HeadHunter.
За 10 месяцев в Омской области открылись 5,3 тысячи вакансий с «удаленкой» (4,4% от общего количества предложений на рынке труда в регионе).
Соискатели назвали плюсы удаленной работы. Это экономия времени и денег на дорогу, больше времени на сон, отдых и общение с близкими, более уютная обстановка на рабочем месте, меньше отвлекающих факторов. «Удаленщики» отмечают, что при работе из дома можно параллельно заниматься бытовыми делами.
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