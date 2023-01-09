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Подпадающим под условия частичной мобилизации омичам можно не торопиться в военкомат

Сегодня, 11:38
Фото: Город55
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Дмитрий Песков опроверг заявления о второй волне частичной мобилизации.

Риа «Новости» сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг «гуляющие» по телеграмм-каналам слухи о грядущей второй волне частичной мобилизации.

«Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же телеграмм-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом телеграмм-каналам», — прокомментировал пресс-секретарь.

Он прямо сообщил, что проведение новой волны частичной мобилизации в России не готовят. После осеннего призыва военкоматы будут комплектовать войска за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники. Также Дмитрий Песков напомнил, что первоисточник сведений о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России.

Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о дополнительной мобилизации:

Владимир Путин высказался о возможности дополнительной мобилизации в России
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#Дарья Зыкова#Омск#Частичная мобилизация#Новости#Омская область#Россия#Дмитрий Песков#Военные
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