Подпадающим под условия частичной мобилизации омичам можно не торопиться в военкомат

Риа «Новости» сообщило, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг «гуляющие» по телеграмм-каналам слухи о грядущей второй волне частичной мобилизации.
«Все на этот счет было много раз сказано — и в тех же телеграмм-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом телеграмм-каналам», — прокомментировал пресс-секретарь.
Он прямо сообщил, что проведение новой волны частичной мобилизации в России не готовят. После осеннего призыва военкоматы будут комплектовать войска за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники. Также Дмитрий Песков напомнил, что первоисточник сведений о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России.
Напомним, ранее Владимир Путин неоднократно высказывался о дополнительной мобилизации: