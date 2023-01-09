Подпадающим под условия частичной мобилизации омичам можно не торопиться в военкомат

Он прямо сообщил, что проведение новой волны частичной мобилизации в России не готовят. После осеннего призыва военкоматы будут комплектовать войска за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники. Также Дмитрий Песков напомнил, что первоисточник сведений о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России.