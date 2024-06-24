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Авария со смертельным исходом

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Июнь
Перевернулись. В Омской области за одни сутки случились два серьезных ДТП с погибшими
В одном из случаев водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.
24 июня, 10:04
Март
Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом
Молодой человек полностью признал вину и ждет судебного заседания.
21 марта, 05:38
Январь
Летели навстречу. На «трассе смерти» погиб мужчина при столкновении грузовика и фуры
Один из водителей выжил, но получил травмы, поэтому его сразу же госпитализировали.
16 января, 08:26
Есть уголовное дело. В Омской области увеличилось число пострадавших в ДТП вахтовиков
Следователи уже возбудили по факту случившегося уголовное дело.
11 января, 07:50

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