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В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом

Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом

21 марта 2024, 05:38
Фото: прокуратура Омской области

В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом

Молодой человек полностью признал вину и ждет судебного заседания.

В Омске рассмотрят уголовное дело, возбужденное на фоне смертельного ДТП. Оно случилось в сентябре прошлого года. Фигурантом стал 22-летний парень (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Серьезная авария произошла на улице 22 Декабря. Молодой человек и 21-летняя девушка ехали ночью на Chevrolet Lacetti. В какой-то момент водитель выехал на встречную полосу и машина врезалась в грузовое авто Volvo с полуприцепом-цистерной.

Фото: прокуратура Омской области

Удар был такой силы, что пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Кроме нее в иномарке сидели еще две — 2006 и 2003 года рождения. В этой аварии пострадавшие девушки получили тяжкие травмы. Как узнавал Город55, в машине ехали родные сестры. Водитель при этом остался жив, не получив ни одной царапины.

Омич полностью признал вину. Зампрокурора города утвердил ему обвинительное заключение. Уголовное дело парня рассмотрят в Кировском райсуде. В прокуратуре Омской области отмечают, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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