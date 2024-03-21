Умерла на сидении. В Омске будут судить парня за гибель девушки в ДТП с бензовозом

Удар был такой силы, что пассажирка скончалась на месте до приезда скорой помощи. Кроме нее в иномарке сидели еще две — 2006 и 2003 года рождения. В этой аварии пострадавшие девушки получили тяжкие травмы. Как узнавал Город55, в машине ехали родные сестры. Водитель при этом остался жив, не получив ни одной царапины.