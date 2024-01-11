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В Омской области увеличилось число пострадавших вахтовиков в жестком ДТП

Есть уголовное дело. В Омской области увеличилось число пострадавших в ДТП вахтовиков

11 января 2024, 07:50
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

В Омской области увеличилось число пострадавших вахтовиков в жестком ДТП

Следователи уже возбудили по факту случившегося уголовное дело.

В официальном телеграм-канале МВД РФ появились данные о том, что пострадавших в аварии с микроавтобусом в Омской области оказывается больше, чем заявлялось ранее. В столкновении получили травмы не пять, а восемь человек.

ДТП случилось вчера вечером, 10 января, рядом с селом Александровка (Марьяновский район). По информации регионального УМВД, на дороге Тюмень-Новосибирск водитель пассажирского автобуса Citroën выехал на встречную полосу движения и врезался в большегрузное авто Scania.

В салоне Citroën в этот момент находились 13 пассажиров-вахтовиков и два водителя. Известно, что они ехали по маршруту Ханты-Мансийск-Новосибирск.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области

Правоохранительные органы выяснили, что одним из погибших стал мужчина 1966 года рождения. От полученных травм вахтовик скончался на месте происшествия. Водителя микроавтобуса увезли по скорой, но спасти пациента медикам не удалось.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Соответствующее поручение дал подчиненным и. о. руководителя СУ СК РФ по Омской области Сергей Марковиченко. Следователи видят в этом признаки преступления по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Федеральный центр Следственного Комитета РФ контролирует ход следствия по этому делу, отметили в пресс-центре ведомства.

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